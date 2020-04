annonse

Mener Kina er mer opptatt av politisk kontroll enn verdens helse.

Jessica KaYi Chiu, Hongkongkomiteen i Norge, Arne Melsom, Hongkongkomiteen i Norge og Geir Yeh Fotland, reporter, skriver i Klassekampen om utelukkelsen av Taiwan fra WHO, Verdens Helseorganisasjon, som USAs president Donald Trump natt til onsdag sa han ville kutte bevillingene til.

I innlegget viser de to til at et videoklipp fra det Hongkong-baserte nyhetsprogram «The Pulse» fra 28. mars i år har gått viralt.

Nektet å snakke om Taiwan: Verdens helseorganisasjon i hardt vær

Her ser man et intervju med WHOs Bruce Aylward som kutter forbindelsen når han blir spurt om WHO vil revurdere Taiwans rolle. Dagen etter intervjuet uttalte WHO at medlemskap ikke bestemmes av WHOs ansatte og fjernet presentasjonen fra sine nettsider.

«Verden møter nå konsekvensene av utestengelsen. Allerede i slutten av desember 2019 varslet Taiwan WHO om at det nye koronaviruset spredte seg mellom mennesker. WHO, som vanskelig kunne videreformidle dette til resten av verden uten henvisning til Taiwan, tiet om advarselen, og valgte i stedet å formidle kinesisk propaganda så sent som 14. januar.

Tapte uker

«Først da WHO besøkte Wuhan 20. januar ble det bekreftet at covid-19 kunne smitte mellom mennesker. De tre første og viktigste ukene i kampen mot covid-19 gikk tapt. For Kina er politikk og kontroll viktigere enn alt, og WHO danser etter det kinesiske kommunistpartiets pipe.»

I innlegget viser de til at Taiwan er et liberalt demokrati som respekterer menneskerettighetene, mens det totalitære Kina står bak systematiske menneskerettighetsbrudd med elitens egeninteresse som rettesnor.

«Taiwan hjelper verden, og vil delta i WHO. Uten dem går pålitelig helseinformasjon fra et åpent demokrati tapt. Det er viktig for verdens helse at alle som kan og vil bidra i WHO får delta.»