En canadisk politimann er drept og en annen såret etter et flere timer langt skytedrama i Nova Scotia.

Det opplyser leder Brian Sauvé i politiets fagforening National Police Federation.

Den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet på en bensinstasjon i Enfield utenfor Halifax i provinsen Nova Scotia søndag. Den mistenkte er identifisert som Gabriel Wortman (51).

Flere lokale medier melder at han skal være død, men det er ikke bekreftet av politiet.

Hendelsen startet i en liten by kalt Portapique lørdag kveld da politiet fikk melding om en bevæpnet mann. De ga innbyggerne beskjed om å låse hjemmene og søke tilflukt i kjellere. Det ble også meldt om at flere bygninger brant, men politiet har ikke bekreftet opplysningene.

Det ble tidligere søndag meldt at mannen var kledd ut som en politimann og kjørte rundt og skjøt mot folk. Politiet sa at bilen lignet en politibil og mannen hadde på seg en politiuniform, men senere opplyste de at de antok han kjørte en Chevrolet SUV. De meldte at den mistenkte ikke var ansatt i politiet.

Politijakten gikk langs en av provinsens travleste hovedveier og endte på en politistasjon, et halvt døgn etter at politiaksjonen ble innledet.

– Mitt hjerte er med alle som er berørt av denne forferdelige situasjonen, sier statsminister Justin Trudeau.