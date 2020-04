annonse

Mange reagerer kraftig på utspill fra Nord-Norge. Elin Ørjasæter poengterer at landet må stå sammen, og raser mot separatistiske holdninger i nord.

Dosent og samfunnsdebattant Elin Ørjasæter er ikke imponert over hvordan enkelte aktører fronter den omstridte «søringkarantenen», som er blitt innført i kommuner i Nord-Norge for å forhindre coronasmitte. Det fremgår av et debattinnlegg i Nettavisen.

«Nordlendingen har vist seg frem akkurat slik stereotypien av ham er: Frisk i kjeften men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent. En som opptrer latterlig, men som er så inderlig stolt av seg selv fordi han ikke skjønner hvordan han virker. Jeg har alltid trodd at denne nordlendingen var en klisjé, en som bare fantes på Rorbua og i Rallkattlia. Men i mars og april 2020 skjønte jeg at han er helt virkelig», skriver Ørjasæter.

Ett samlet rike

Hun påpeker at hun mener at landet ikke er helt samlet før man har fått jernbane lenger enn til Tromsø, men at dette ikke vil være noe vits, dersom ordførere i nord kan stenge persontransporten på dagen. Ifølge Grunnloven har enhver borger av Norge rett til fri bevegelse i riket (§ 106), og eksperter mener «søringkarantenen» kan være ulovlig.

«Vi må ta vare på flokken vår, uttalte Gunnar Wilhelmsen (ordfører i Tromsø, red. anm.). Det var et interessant utsagn. Han definerer altså «flokken vår» som de som bor nord for Dovre. Det er et alvorlig brudd med alminnelige nordmenns rettsfølelse. For oss andre er «flokken» alle andre i Norge, ikke alle andre i vår landsdel», skriver Ørjasæter.

«Det seiler opp noen politiske saker der Nord-Norge trenger drahjelp fra sør. Jernbane til Tromsø er en sak. Men sjansen til å få det til er dårligere nå enn før coronakrisen. For nasjonale løft krever et nasjonalt fellesskap. Nettopp det fellesskapet nordlendingene har vendt ryggen de siste ukene.»