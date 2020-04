annonse

Nicolai Tangen har hatt suksess, men er det en slik mann vi tiltror å forvalte 10.000 milliarder kroner på vegne av den vanlige mann?

Nicolai Tangen er en 54 år gammel mann fra Kristiansand som har hatt stor suksess som forvalter av penger helt siden 2005 i hedgefondet AKO Capital. År etter år har dette fondet hatt bedre avkastning enn indeksene. Han har lykkes i å gjøre innskyterne rikere enn de ellers ville vært. Det er også det vi ønsker for sjefen for Oljefondet.

Og min betraktning er gjort på avstand. Jeg kjenner ikke Tangen. Kanskje er han en smart og ekstremt kalkulerende mann som vil bruke sin kløkt til å gjøre Oljefondet større enn noen annen ville klart. Men for meg er det noe som skurrer.

Kunstinteressen hans er en av dem. Det virker for meg å være påtatt. En måte å skaffe seg anerkjennelse og beundring. Han blar opp millioner og donerer en samling av diskutabel interesse til fødebyen Kristiansand.

Nå sist er det turen til USA og det tre dagers seminaret som gir inntrykk av en mann som bruker pengene for å skaffe seg berømte venner. Hva i alle dager er verdien av at Sting spiller noen låter til et publikum på 150 middelaldrende kvinner og menn, og at det betales 10 millioner kroner for det? Og at du inviterer inn kokken Jamie Oliver for det samme selskapet?

Dette er så åpenbart for å imponere gjestene, som er en blanding av venner og «forbindelser». Og for meg tilsier ikke foredragsholderne heller rare kvaliteten. Helt siden 2009 har han benyttet «filosofen» Henrik Syse som rådgiver på etikk i AKO Capital. Men det finnes vel knapt noen større fremviser av politisk korrekte selvfølgeligheter enn ham.

Også NUPI-direktør Ulf Sverdrup var invitert på luksusturen og satt i et panel. Men har noen hørt en spennende tanke om verden blitt fremsatt fra den mannen? Eller fra Kristin Skogen Lund i Schibsted?

Nicolai Tangen virker å tørste etter anerkjennelse, beundring og å være midtpunkt. Når han samtidig har så mye penger at han neppe har noen forståelse for hvordan livet leves for folk flest, tror jeg heller ikke han vil være særlig godt rustet for å analysere og forstå den verden vi går inn i post-coronakrisen.

I den perioden Tangen har hatt suksess, fra slutten av 1990-tallet og frem til 2019, har vi også sett det mest inngripende og manipulerende pengepolitikken noensinne. Det er i en situasjon hvor alle forvaltere har måtte tolke sentralbankene handlinger (don’t fight the Fed) snarere enn andre indikatorer på kjøp og salg at Tangen har lykkes. Men det er langt fra sikkert at ekspansiv pengepolitikk kan lykkes i denne runden. Verdensøkonomien er i fritt fall samtidig som gjeldsnivåene er historisk høye.

Nicolai Tangen har sagt at han ikke tar jobben som sjef for Oljefondet på grunn av lønnen. Nei, åpenbart ikke. Så hvorfor sa han da ja?

Det er ikke noe galt å ville lykkes og å bli beundret. Men dette jaget kan fort bli sykelig. Og med Tangen er det noen ting som skurrer såpass at å gi ham ansvaret for å styre hele vår finansielle formue, virker noe overilt.

