Den åpenlyse diskrimineringen av afrikanere i noen deler av Kina i lys av coronavirus-pandemien, har vekket sinne i Kenya.

Flere kenyanere har blitt diskriminert i Kina etter påstander om at de har testet positivt for covid-19. De har blant annet kastet ut av husene sine og tvunget til å bo i gatene.

Situasjonen har vekket et stort sinne blant mange kenyanere og flere kenyanske politiske ledere er svært forarget. Mens flere kenyanske politikere har fordømt hendelsen på sosiale medier, har andre tatt til orde for mer drastiske tiltak.

Dra hjem!

Et parlamentsmedlem fra distriktet Gatundu South, Moses Kuria, ønsker harde tiltak mot Kina som følge av diskrimineringen. Han argumenterer med at kinesere som bor i Kenya burde deporteres.

– Det er bare rettferdig at alle kinesiske statsborgere forlater landet med umiddelbar virkning. Hvordan skylder dere på afrikanere for et virus som dere produserte i et Wuhan-laboratorium? Dra hjem igjen!, uttalte Moses Kuria.

Øye for øye

Et annet parlamentsmedlem, Charles Njagua, erklærte at det som skjedde i Kina ikke er akseptabelt og ba kenyanerne om å gå til mottiltak.

«Jeg vil ikke nøle med å be kenyanere om å følge Bibelen, den sier et øye for et øye,» skrev han på Facebook-siden sin.

Respekt

Det kvinnelige parlamentsmedlemmet Cate Waruguru fra distriktet Laikipia uttalte seg også om saken og krevde at kenyanere måtte bli respektert.

– Det er smertefullt at våre kinesiske forretningspartnere ikke kan beskytte kenyanere. Vi tilbyr dem vår ytterste respekt, men de betaler oss tilbake med respektløshet og dehumanisering av folket vårt. Vi fortjener bedre, sa hun.

Kina må forklare

Hashtaggen «Kina må forklare» (#ChinaMustExplain) har trendet på kenyansk Twitter siden fredag ​​morgen.

Den innflytelsesrike Twitter-personligheten Bravin Yuri – også kjent som «Den svarte twittergeneralen» – er ikke nådig i sin kritikk av Kina.

«Kina må forklare hvordan coronaviruset kunne nå Afrika uten å komme til Beijing og Shanghai. Kina må forklare hvordan de kan klandre afrikanere for å ha smittet dem med coronaviruset da viruset stammet fra Wuhan, Kina. Kina må forklare hvorfor de spiser flaggermus,» skrev han i en tweet.

– Kina har svarene

Gjennomsnittskenyaneren virker heller ikke å være fornøyd med Kinas håndtering av coronavirus-pandemien.

«Jeg tror at Kina har alle svarene på hvorfor hele verden lider. Ledere frykter å fortelle dem sannheten på grunn av lån som de skylder dem. USA, Kenya og andre land må reise seg mot all umenneskelig praksis mot livene våre. Vi kommer til å vinne,» skrev den politiske strategen Liyosi Victor Egh, på Twitter.