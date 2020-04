annonse

Kritikken mot Kina og WHO har ikke vært kraftig nok.

Det er lett å la seg provosere når kommentatorer i norske medier og andre «velmenende» rett og slett hyller WHO, og lovpriser «hjelpen» vi har fått fra Kina med å håndtere coronakrisen. Her er ting fullstendig snudd på hodet.

En av dem som bidrar synger i dette koret er Dagsavisens kommentator Lars West Johnsen. Han er aller mest opptatt av at det er Donald Trump som er den store, stygge ulven, mens Kina er helten som kommer oss til unnsetning med smittevernutstyr. Det er nesten kvalmende å lese det han skriver om saken. Det er er slags skadefryd i tonen hans over at USA taper terreng for Kina, som om det nærmest var noe positivt.

«Når USA trekker seg tilbake, tar Kina steg frem. Mens USA i 2019 kuttet sine overføringer til FNs fredsbevarende styrker med to milliarder, lovte Kina å bidra med ti milliarder», skriver Johnsen.

«Det er illustrerende. Landet har nå tatt rollen som verdens største aktør innen fredsbevarende operasjoner. Og når coronaen herjer, er det ikke smittevernutstyr fra Washington som kommer til unnsetning, men pakker fra Beijing med tekst på italiensk.»

Jeg vet ikke om det er så smart av Trump å strupe finansieringen av WHO. Etter min mening har den amerikanske presidenten ikke vært helt god den siste tiden. Han er for selvforherligende og later nesten til å være i valgkampmodus. Men Kina og WHO er verre.

Propaganda

At WHO fortjener massiv kritikk, for ikke å si sanksjoner og utskiftninger, er hevet over enhver tvil. De har bidratt til at det kinesiske viruset har fått spre seg, og har lent seg på propaganda fra det totalitære regimet i Beijing, som har forfulgt og undertrykt de som har forsøkt å varsle verden om coronavirusets alvorlighet.

Demokratiske Taiwan forsøkte å varsle WHO i god tid, men organisasjonen, som har som jobb å ivareta folkehelsen globalt, hørte altså ikke på det øret. Det var viktigere å lytte til kommunistpartiet.

Kina kjøpte opp smittevernutstyr i Vesten i forkant av at viruset kom til oss. Nå skal de liksom «redde» oss fra problemet de har skapt. Spar meg. Det blir for dumt å rose dem for noe slikt.

Konsekvenser

«Vi trenger et sterkt internasjonalt samhold, og mer overnasjonalitet som kan koordinere innsatsen», skriver Lars West Johnsen.

Men denne krisen har blottlagt to ting. Det ene er at nasjonalstatene er de eneste strukturene som er kapable til å håndtere slike kriser, ikke internasjonale, globalistiske organer uten folkelig forankring. Det er kun en nasjon, der folk føler tilhørighet, som kan mobilisere for storstilt dugnad. WHO trenger en skikkelig korreks. Og uansett hvor viktig internasjonalt samarbeid er, så er det nasjonalstatene som har fått kontroll på coronaen. Det er nasjonale myndigheter som har vist handlekraft, da de endelig kom i gang.

Det andre er som nå bør være tydelig for alle som er opptatt av frihet og en stabil verden, er at Kinas makt må begrenses. Det kan bare skje om mange land forener seg. Vesten må stå samlet, og vi må bygge allianser. Kina er en totalitær stat, og fortjener ingen ros for sin rolle i denne krisen. De har vært opptatt av å beskytte sitt eget navn og rykte helt inn i det siste. Et slikt regime fortjener ingen gode skussmål i vestlige medier eller av våre ledere.

Kina kan ikke bli verdens supermakt nummer én. Det kan stoppes, og det må stoppes.