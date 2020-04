annonse

Mangel på konsensus blant religiøse ledere og sivile myndigheter fører til at mange moskéer i Pakistan holder åpent til fredagsbønnen.

Dette er et klart brudd på myndighetenes retningslinjer i forsøket på å stanse spredningen av coronaviruset.

I hovedstaden Islamabad samlet flere hundre seg i den Røde Moské. De fremmøtte sto skulder til skulder i den overfylte moskéen. Den Røde Moské kontrolleres av fundamentalisten Abdul Aziz, som i 2007 ledet en væpnet protest mot myndighetene som førte til at pakistanske soldater stormet moskéen.

– Lockdown og isolasjon er ikke svaret på disse problemene (coronaviruset), sier Aziz til Al Jazeera.

– Vi tror at folket ikke skal behøve å føle frykt nå, de må vise at de tror på Allah, og stole på ham (…) Hvis døden står skrevet for deg, så vil den komme.

Pakistan har passert 7000 registrerte smittetilfeller og minst 134 dødsfall tilknyttet coronaviruset. Pakistanske myndigheter lettet nylig opp på noen av tiltakene. En rekke butikker og fabrikker fikk 14. april lov til å åpne for normal drift, for å begrense den eksplosive veksten i arbeidsledigheten.

Men moskéer fikk råd om å begrense samlinger til maks fem personer. Dette ignoreres dog av en rekke moskéer over hele landet. Det skal imidlertid understrekes at de religiøse lederne er splittet: Mange moskéer forsøker å følge myndighetenes råd for å bidra til å redusere spredningen av viruset.

Politiet grep ikke inn

Politiet sto vakt utenfor den Røde Moské fredag 17. april, men grep ikke inn da moskéen ble fylt opp under fredagsbønnen.

Aziz kjører en hard linje, og nekter å følge rådene om sosial distansering.

– Vår holdning er slik: Legenes mening er ikke Allahs ord, det er bare deres mening. Vi anser at dette viruset er en straff fra Allah, fordi vi har fylt verden med synd.

Også i Europa har vi sett eksempler på at moskéer har ignorert myndighetenes råd. For to uker siden samlet 300 mennesker seg til fredagsbønn i Dar-as-Salam moskeen i Berlin. Politiet og den lokale imamen klarte bare delvis å forhindre brudd på reglene for sosial distansering.

Islamsk Råd Norge oppfordrer på sin hjemmeside alle muslimer i Norge til å følge myndighetenes råd.