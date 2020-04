annonse

annonse

Amerikanske forskere har konkludert med at antallet coronavirus-tilfeller i et fylke i California faktisk kan være opptil 85 ganger høyere enn hva de offisielle tallene tilsier.

Asymptomatiske bærere av coronaviruset har lenge vært en bekymring for offentlige helsefunksjonærer og andre som ønsker å få et grep om hvor utbredt viruset faktisk er.

Tidligere denne måneden gjorde forskere fra Stanford University en studie for å undersøke denne problemstillingen nærmere. De testet for coronavirus-antistoffer blant 3.330 vokse og barn i fylket Santa Clara i delstaten California. Antistoffprøver ser etter tegn på at pasientens immunforsvar har reagert etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Studien konkluderte med at utbredelsen av covid-19 blant befolkningen i Santa Clara kan være så høy som mellom 2,49 og 4,16 prosent.

Utbredelse

Den viktigste implikasjonen av disse funnene er at det faktiske antallet av covid-19-infeksjoner sannsynligvis er mye høyere enn det offisielle antallet tilfeller.

Les også: Oxford-studie: Halvparten av Storbritannias befolkning kan være smittet av coronaviruset

– Dataene våre antyder at mellom 48.000 og 81.000 mennesker har blitt smittet i Santa Clara. Det rapporterte antallet bekreftede positive tilfeller i fylket 1. april var 956, 50 til 85 ganger lavere enn antallet smittede som denne studien fastslår, skrev forskerne i den foreløpige ikke-fagfellevurdert studien.

Nasjonale tall

Som følge av resultatene i studien, har flere forskere konkludert med at mørketallene for coronavirus-smittede i USA kan være enorme.

Les også: Coronaviruset: Harvard-rapport kan gi Sverige rett

– Dette er sannsynligvis i samsvar med hva den totale nasjonale eksponeringen kan være, i størrelsesorden 5 prosent (16,4 millioner mennesker) så fort vi gjør en bred serologi, skrev legen Scott Gottlieb fra den amerikanske tenketanken American Enterprise Institute på Twitter om studien.

1/2 This probably aligns with what overall national exposure may be, on order of about 5% once we do wide serology. Santa Clara was a hot spot and I would have expected exposure to be higher. Overall we’re probably diagnosing 1 in 10 to 1 in 20 infections https://t.co/iJWt7wnCoK

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 17, 2020