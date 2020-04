annonse

Norge har behov for en toppleder som har evne til å sette Norge først. Jobben vil være allsidig og utfordrende, men absolutt interessant. Lønnsbetingelsene diskuteres jevnlig av Stortinget. Bolig og hushjelp er en selvfølge.

En søker må være i stand til å «snu seg rundt»! Det fordres at kandidaten mestrer presset fra NGO’er nasjonalt og internasjonalt, og at kandidaten er innforstått med Norges posisjon i verden.

Norge er et lite land og er avhengig av internasjonal samhandel. Norge har derfor vært en pådriver for det internasjonale samarbeidet i en årrekke. Dette har kostet den norske skattebetaler dyrt i form av et overdimensjonert UD med tilhørende overdimensjonert u-hjelps budsjett. Vi ser at resultatene ikke står i rimelig forhold til pengebruken, og søker derfor en person som også kan legge om til en mer «årsak-virknings» styrt u-hjelps politikk.



Industripolitisk trenger vi en person som kan makte å reindustrialisere Norge igjen. Vi ser at opprettelsen av Olje-og energidepartementet i 1997 kan ha vært et feilgrep, og søker således en person som kan tenke nytt både på energisektoren, men spesielt også innen industri. Vi ser at utbyggingen av vindmøller har tvilsom verdi for Norge, og at dagens «satsing» på disse bidrar til at industriinvesteringer uteblir.



Helsepolitisk må personen også være klar og tydelig på Norges forhold til WHO. Norge har alltid vært en stor bidragsyter til organisasjonen, men slik den ledes i dag må statsministeren kunne si i fra. Det er uomtvistelig at WHO kom med feilaktig informasjon til verden den 15. januar med påstanden om at SarsCoV-2 ikke smittet mellom mennesker, mens Taiwan meddelte WHO alt den 31.12.19 at viruset faktisk gjorde dette.

Det må være et minstekrav at statsministeren klargjør overfor WHO at Norge ikke kan akseptere et slikt avvik fra WHO’s eget motto: «Working for better health for everyone, everywhere».



Avslutningsvis må en statsminister også kunne sette til side all tvil om hvor Norge står forsvarspolitisk. Det være seg gjennom uttalelser eller gjennom handlinger. Norge skal være et fritt og selvstendig rike, og det må ikke oppstå uklarheter om hvilken vei Norge skal gå for å opprettholde sin suverenitet, enten det er overfor naboland, enkeltvis eller som gruppering, eller overfor mer fjerntliggende land.

Norges suverenitet må komme først, om det så vil gå ut over varehandel og almene levekår.



Vi håper å finne den person som kan møte alle disse kvalifikasjoner snarest, for Norge fortjener å bli ledet vel inn i fremtiden!