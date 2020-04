annonse

annonse

Redaktør i Julian Reichelt svarer på et åpent brev fra Kinas ambassade.

Den tyske avisen Bild mener at Kina må holdes økonomisk ansvarlig for coronaviruset.

Reichelt sier at Xi Jinping ville ikke ha vært president uten overvåkning. Og at overvåkning er fienden til frihet. Uten frihet, ingen kreativitet. Derfor har Kina har blitt det landet som kopierer ideer fra andre.

annonse

Les også: Kvalmende Kina-logring i Dagsavisen

Hemmelighold

Han sier videre at det var kjent at coronaviruset var smittsomt, men at presidenten hemmeligholdt det for resten av verden.

– Din ambassade sier til meg at jeg ikke lever opp til tradisjonell vennskap mellom mennesker. Jeg antar at vennskap er å sende oss ansiktsmasker. Det er ikke vennskap. Jeg vil kalle det imperialisme, bak et smil – en trojansk hest, sier Bilds redaktør, og legger til.

annonse

– Din plan er å fremme Kina gjennom en pandemi du har eksportert. Coronaviruset vil bli din ende, før eller senere.