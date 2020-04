annonse

annonse

Den raskeste og mest effektive måten å stoppe koronapandemien på i påvente av en vaksine, er å gjennomføre omfattende testing av hele befolkningen og isolering av de smittede.

Da vil pandemien kunne være under kontroll i løpet av kort tid og mesteparten av de kostbare tiltakene kunne avvikles og samfunnet vende tilbake til det normale.

Så hvorfor er det ikke startet massetesting av befolkningen? Hvorfor er ikke anmodningen fra WHO allerede 16.3. om å igangsette omfattende testing fulgt opp av norske helsemyndigheter?

annonse

Svaret er enkelt. Vi mangler testutstyr? Det var ingen beredskapslagre. Det er knapt testutstyr å få tak i etter at alle land i hele verden over natten startet jakten etter testutstyr.

Vi har til nå bare testet 136.000. Knapt 2,5% av befolkningen. To dager etter at koronaviruset ble oppdaget gikk vi tom for testutstyr. Det var rett og slett ingen beredskapslagre på samme måte som det ikke var beredskapslagre av smittevernutstyr eller ekstra kapasitet på intensivsenger eller respiratorer for å kunne håndtere en epidemi.

Les også: Kvalmende Kina-logring i Dagsavisen

Derfor ble det testet så få de første ukene etter at de omfattende tiltakene ble iverksatt 12.3. Deretter fikk man tak i noe utstyr og testingen ble trappet opp. Antallet tester er imidlertid nå gått ned, igjen som en følge av at det igjen ikke er testutstyr å få tak i.

annonse

Det mangler reagenser til å forberede analysene. Det mangler analysemaskiner. I tillegg mangler vi laboratoriekapasitet og kvalifisert personell som kan gjennomføre testene.

De manglende beredskapslagrene og politikernes unnfallenhet for å ta kriseberedskap alvorlig er den virkelige skandalen som det norske samfunnet nå betaler milliarder av kroner for.

Det er dyrt å spare seg til fant. Og det er vanvittig dumt når vi har politikere som i stedet bruker 36 millioner kroner på en kunstner som kaster avføring på publikum, tisser på scenen og spruter maling ut av rumpa.

Når skal galskapen til det politiske etablissementet i dette landet ta slutt?