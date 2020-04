annonse

Forsvarsbudjettet er verdt vesentlig mindre enn du tror – du blir nok en gang lurt hvis du tror at du nå får mer forsvarsevne.

Litt enkel hoderegning forteller meg noe som kanskje mange ikke tenker over:

Hvis en tar i betraktning at den norske krona er devaluert med nærmere 60% siden 2013 (Etter at Erna Solberg kom til makten), så er dette budsjettet og langtidsplan på linje med kjøpekraften i budsjetter 10 år tilbake. Tar en i tillegg i betraktning et innsparingskrav på 2 mrd årlig, så har vi et budsjett som muligens er dårligere enn i 1939.

I år så vil BNP svekke seg med kanskje så mye som 20%. Da vil dagens budsjett plutselig uten at våre politikere har løftet en finger, overstige Nato kravet på 2% med meget god margin. Når dette går opp for (les: får høre av det tvangsfinansierte NRK) våre overbetalte yrkespolitikere som i hovedsak med få unntak ikke er i stand til å klare de enkleste regnestykker, så vil jeg våge påstanden om at det vil reise seg krav om at forsvarsbudsjettet skal reduseres ned til 2%!

Visste du at det igjen (som vanlig er) skal satses ytterligere på «utenlandsoperasjoner» i den nye langtidsplanen? Norge er jo en «stormakt» må vite. Det er gjennomgående logring for FN og globale forsvarsideer som overskygger langtidsplanen, og med dette mulige internasjonale politiske frukter (til noen få ) som sannsynligvis er drivkraften. Vi har nemlig etter min mening ingenting å gjøre i hverken Mali, Sudan, Irak, Afghanistan, eller andre steder for den saks skyld! Som en kuriositet, visste du at Norges forsvar i sammenhengen med sine utenrikspolitiske ambisjoner lagrer en betydelig mengde logistikkutstyr for operasjoner i tropiske strøk? Sitter du med inntrykk art dette vil komme godt med ved en eventuell mobilisering her i polare strøk? Eller er det kanskje meningen at det ikke skal bli noen mobilisering hvis behovet inntreffer?

Noe er alvorlig galt!

Visste du at Hærens Bell-helikopter skal sendes fra Bardufoss til Rygge for å lagres der? Rygge har allerede 5 slike Bell maskiner fra før og disse brukes for det meste til »Dummy flyging» (les: tenkte oppdrag). Det er på det nærmeste ingen reelle oppdrag for dem på Rygge. Nå skal de altså få 9 maskiner til, som liksom skal øremerkes «Spesialstyrkene» (les delta i konflikter Norge egentlig ikke har noe med, på andre kontinenter)!! På Bardufoss har Hæren bruk for disse. Det må derfor være legitimt å spørre om hvem som skal bruke, eller har bruk disse på Rygge? Bell 412 er forøvrig «analoge» helikoptre som fungerer meget godt i streng kulde, i motsetning til de katastrofale anskaffelsene av NH90 og EH101! Nå skal altså våre overbetalte yrkespolitikere som ikke vet hva som er foran og bak på et helikopter, gyve løs på nok et katastrofalt EU helikopterprosjekt i 2025, for erstatte helikoptre man «ikke har bruk for» i dag?? Du skjønner at det er en logisk brist her, eller at det egentlig er en annen agenda bak den surrealistiske «teaterforestillingen» vi er vitne til? Visste du i samme åndedrag at det meste av argumentasjonen for å anskaffe erstatning av våre eksiterende redningshelikoptre og kampfly F16, var at disse var så «himla» dyre å drifte? Visste du at å drifte redningshelikopter-erstatningen som ble levert 12 år forsinket koster 10 ganger mer å drifte? Visste du at kampflyet F35 koster mer enn 20 ganger å drifte enn F16? Vurder selv om dette kan kalles en skandale eller ikke.

Nå må folk våkne opp – Norge må redusere sine stormannsgale utenrikspolitiske ambisjoner dramatisk og gjøre en realitetsvurdering av hvor vår plass i verden! Dette er nødvendig for å unngå et ytterligere polarisert samfunn og en ruinert velferdsmodell! Det eneste riktige i dagens situasjon etter min mening er gjenoppbygning av Hæren og med dette Brigaden i Nord Norge, bibehold av Andøya flystasjon, gjeninnføre tvungen verneplikt og gjenopprette mobiliseringshæren.

Det er en utbredt tommelfinger regel at en nasjon i prinsippet kan stille 10% av befolkninger kampklar i ved en normal mobilisering. Dette forutsetter at man har nødvendig logistikk og beredskap! Visste du at tyskerne med 500 mann inntok Oslo, en by med 385 000 innbyggere, i løpet av to morgentimer 9. april 1940? Visste du at to mann på motorsykkel erobret hele Hamar by noen noen dager senere? Hadde man den gangen hatt et reelt mobiliseringsforsvar, så skulle Oslo med letthet alene kunne stilt 40 000 kampklare soldater, Hamar nærmere 2000 til forsvar av byen. Om Norge den gang hadde hatt et troverdig mobiliseringsforsvar i størrelsesorden 10% av befolkningen, så vil jeg våge påstanden om at vi aldri hadde blitt utsatt for invasjonen!

Å argumentere at penger brukt på forsvar er bortkastet henger ikke på greip i lys av ovennevnte resonnement, med mindre man syntes det var greit at Norge den gangen fikk et 5 år langt nazi-styre! Norge bruker mange titalls mrd årlig på prosjekter i utlandet som ikke er underlagt noen form for kvalitetskontroll. Når disse bevilgningene kritiseres, blir man nærmest bedt om å «skamme seg», for vi er jo verdens rikeste land, vi har liksom råd til det! Javel, skulle da ikke «verdens rikeste land» har råd til et troverdig forsvar, vedlikeholde veger, beredskapslagre, helsevesen, kreftmedisin, eldreomsorg, politi og så videre?

Nå under dagens krise har det blitt avdekket hvor total mangel på beredskap vi har i Norge, og hvilke store problemer dette har medført! Nær sagt samtlige yrkespolitikere politikere (noen ytterst få unntak) har vært opptatt av nærmest alt annet enn vårt eget land de siste 40 åra! Spør derfor deg selv: Er det riktig at de som skapte problemene er de beste til å løse dem?