En nylig studie fra Sverige viser at risikoen for autisme øker hvis faren din er utdannet i naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Svensk studie

Kan man bli for smart? Ja, vil du kanskje tenke, etter å ha lest en ny studie fra søta bror. Studien ble publisert i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, et tidsskrift om barne- og ungdomspsykatri.

