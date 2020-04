annonse

annonse

NASA kunngjorde den 17. april at de har valgt 27. mai som dato for den første oppskytning av NASA-astronauter fra amerikansk jord til omløpsbane rundt jorden på nesten et tiår.

NASA-administrator Jim Bridenstine kunngjorde utskytingsdatoen i en tweet, og sa at NASA «igjen vil sende amerikanske astronauter på amerikanske raketter fra amerikansk jord».

Les også: Nasa: Første bemannede SpaceX-romferd skjer 27. mai

annonse

Oppskytningen av den kommersielle SpaceX-raketten Falcon 9 fra Kennedy Space Center vil først sende «Crew Dragon»-romfartøyet med de to NASA-astronautene Bob Behnken og Doug Hurley i bane rundt jorden, før det skal dokke med den internasjonale romstasjonen, ISS, mindre enn 24 timer senere, for det NASA kaller et «lengre opphold».

Video: Oppskytning av en Falcon 9 rakett fra SpaceX (Credit: SpaceX)



SpaceX har inntil videre avsluttet testing av fallskjermtypen som skal brukes med landingsfartøyet til tross for en hendelse i mars hvor fallskjermen ikke fungerte som den skulle.

SpaceX bemerket i en uttalelse 17. april at de har fullført 26 tester av det nye «Mark 3»- fallskjermsystemet, inkludert en test med et «Crew Dragon»-romfartøy i januar. Bransjekilder sier at minst en ytterligere fallskjermtest er planlagt før oppskytningen i mai.

annonse

Behnken og Hurley har avsluttet opplæringen for oppdraget, som har bl.a. har inkludert simuleringer av alt fra oppskyting til dokking, frigjøring av romfartøyet fra romstasjonen og forberedelser til tilbakevending til atmosfæren og landing. De har også trent for ulike oppdrag på romstasjonen med tanke på at oppholdet, som opprinnelig var å ment å vare et par uker, nå trolig vil vare i to til tre måneder.

Oppskytningen vil innebære den første flyvningen for amerikanske astronauter fra amerikansk jord siden det siste romfergeoppdraget med Atlantis (STS-135) i juli 2011. Det er imidlertid bare det første bemannede romfartøyet som går i bane rundt jorden siden den tid: Virgin Galactics «SpaceShipTwo» fløy to sub-orbitale flyvninger i desember 2018 og februar 2019 som begge gikk over 80 kilometer over jordoverflaten, høydegrensen definert av amerikanske myndighetsorganer for å tildele astronautvinger. De fem Virgin Galactic-ansatte som deltok på disse flyvningene fikk kommersielle astronautvinger fra Federal Aviation Administration.