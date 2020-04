annonse

annonse

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar selvkritikk på to punkter etter den omdiskuterte luksuskonferansen til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Isaksen deltok på seminaret i USA i november mens han var næringsminister. I ettertid har han fått kritikk blant annet for hemmeligholdet rundt arrangementet.

– Da Tangen ble ansatt som Oljefond-sjef, så burde jeg allerede da, ha oppgitt dette i blant annet Stortingets gaveregister. Da kom spørsmålene på hva slags type arrangement det var. Dette var midt under koronakrisen, og på den tiden jeg selv var i isolat. Det er ingen unnskyldning, men det er grunnen til at jeg ikke gjorde det før nå, sa Isaksen da han møtte til debatt om saken i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

annonse

Burde ha ført i kalender

Isaksen gjorde det også klart at han burde ha forsikret seg om at deltakelsen ble ført opp på hans offentlige kalender, noe den ikke ble.

– Så de to tingene kan jeg ta selvkritikk på. Men jeg mener fortsatt det var en rimelig vurdering som næringsminister, når jeg også var i panelet, å delta, sier statsråden.

En rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet, deltok på konferansen, som i sin helhet var betalt av milliardæren Tangen. Den ble først offentlig kjent gjennom en avsløring i VG i helgen.

Betaler for måltider

I ettertid har Isaksen sagt at Næringsdepartementet nå skal betale for måltidene han spiste underveis. Departementet har fra før av dekket reise og overnatting.

annonse

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener varsellampene burde ha lyst hos Isaksen.

– Når det først i ettertid blir åpenhet om det som i utgangspunktet var skjult, først da tenkte han på at han kanskje bør sørge for at han ikke ble påspandert luksusmiddag. Problemet er at det måtte en avsløring til for å følge det opp, sa hun under debatten.