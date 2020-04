annonse

Kina kan få økt innflytelse i WHO når USA har stanset sin støtte. Det kan stormakten i øst bruke til å fremme en viktig industri: Tradisjonell kinesisk medisin.

USAs president Donald Trump stanset i forrige uke utbetalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO). USA er organisasjonens største bidragsyter, med omkring 400 millioner dollar i støtte i fjor. Det svekker organisasjonen mens den står midt i kampen mot den største pandemien verden har sett på flere tiår. Men det kan også føre til at Kina kan øke sin innflytelse i organisasjonen, tror den svenske Kina-forskeren Oscar Almén.

Det igjen kan medføre at tradisjonell kinesisk medisin, som akupunktur og urtepreparater, styrker sin stilling internasjonalt, mener han.

– Kina har stor økonomiske interesse av å drive saken framover, sier Almén, som er tilknyttet Totalförsvarets forskningsinstitut.

Virkningsløst?

Tradisjonell kinesiske medisin blir ofte møtt med kritikk fra vestlige forskere og leger, som sår tvil om slike preparater virker.

Dyrevernere er også svært kritisk til bruken av bestanddeler fra dyr i kinesiske preparater, blant annet fra utrydningstruede ville arter. Tidligere i måneden sendte Dyrebeskyttelsen brev til regjeringen der den ba om at Norge måtte jobbe for å hindre at tradisjonell kinesisk medisin blir anerkjent gjennom det internasjonale diagnoseregisteret ICD-11, som skal vedtas av WHO.

For kinesere er tradisjonell medisin et rimelig alternativ til dyr vestlig medisin. Men for den kinesiske staten er den både en viktig industri og et «mykt» maktmiddel stormakten bruker til å fremme sin posisjon internasjonalt.

Utfordrer vestlige verdier

Europa kan komme til å merke en økt kinesisk innflytelse i WHO på flere vis, ifølge Almén.

– Demokratiske land samarbeider ofte om mange spørsmål og står for visse verdier. I og med at Kina aktivt motarbeider forsøk på internasjonal demokratisering, er det et skritt tilbake for den demokratiske delen av verden når Kina styrker sin innflytelse i multilaterale organisasjoner, mener han.

WHO har blitt anklaget for å være for ettergivende overfor Kina, blant annet av president Donald Trump. Kritikken dreier seg blant annet om at organisasjonen gikk imot å anbefale reiserestriksjoner som rammet Kina.

WHO-ledelsen har hyllet Kinas arbeid mot viruset og for vise åpenhet om utbruddet, selv om helsepersonell ble straffet for å varsle om det.

Nekter Taiwan medlemskap

Organisasjonen har også nektet Taiwan medlemskap. Kina motsetter seg at øya innlemmes i internasjonale organisasjoner fordi styresmaktene mener at den egentlig tilhører Kina.

Kinas bidrag til WHO er betydelig lavere enn USAs nå tilbakeholdte støtte. Men den har økt betydelig de siste årene til rundt 86 millioner amerikanske dollar – en økning på 52 prosent siden 2014, ifølge den tyske kringkastere Deutsche Welle.