annonse

annonse

I helgen var det gatekamper mellom politi og beboere i noen av Paris’ forsteder. Politiet anklages for brutal håndheving av koronarestriksjonene.

Flere beboere tente på søppel og biler og skjøt fyrverkeri mot politiet, som svarte med tåregass og gummikuler, forteller både politi og vitner.

Sammenstøtene i forstedene Villeneuve-la-Garenne og Aulnay-sous-bois startet tidlig lørdag morgen etter at en motorsyklist ble skadd i en politikontroll. Rundt 50 personer samlet seg og uttrykte sitt sinne blant annet med å kaste gjenstander mot politiet i en hendelse som utspant seg over nesten to timer.

annonse

Den 30 år gamle motorsyklisten ble lagt inn på sykehus med beinbrudd og ble operert etter å krasjet inn i døren til en politibil. Lokale beboere sier døren ble åpnet bevisst for at MC-føreren skulle kjøre inn i den. Mannens familie og en advokat sier han vil levere inn en formell klage på politiet. Statsadvokaten har begynt å etterforske saken.

I Aulnay-sous-bois sier politiet at de ble utsatt for et bakholdsangrep av beboere i et område der høyblokkene med sosiale boliger står tett i tett. Politiet sier det ble kastet gjenstander og sendt fyrverkeri mot dem. Fire personer ble pågrepet.

I blokkene bor det primært personer med innvandrerbakgrunn, som hevder politiet til stadighet utsetter dem for hardhendt behandling.