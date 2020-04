annonse

LO foreslår å forlenge permitteringsperioden til 52 uker for å skape trygghet for de ansatte og sikre at arbeidsgiverne kan beholde kompetansen.

I dag kan bedrifter permittere ansatte i 26 uker, men på grunn av koronakrisen har alle som har nådd taket, fått forlenget perioden ut juni. Nå vil LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen gjøre permitteringsperioden enda lenger.

– Selv om vi lemper på noen tiltak og mange forhåpentligvis kan komme tilbake i jobb etter hvert, er det mange virksomheter som fortsatt ikke vil ha omsetning og de vil ikke kunne ta inn permitterte. Da går tiden fort, sier han til NTB.

Han la fram forslaget på møtet med NHO og regjeringen på Statsministerens kontor mandag.

– For å skape trygghet for ansatte og for å holde kompetansen intakt, er det viktig å komme med et tydelig signal om at permitteringsperioden vil bli utvidet, sier han.