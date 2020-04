annonse

Joe Biden fremstår som stadig mer dement for hver dag som går, men den liberale pressen – verken i Norge eller USA – vil skrive om det.

Fred Heggen, overlege i psykiatri, har skrevet et innlegg i Nettavisen om Joe Bidens mentale helse. Han mener at Biden har vist en åpenbar kognitiv svikt i sine offentlige opptredener den siste tiden.

Det som begynte med noen småting da Biden startet sin valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat – glemsomhet, feilsnakking, sammenblandinger, plumpe utsagn og aggresjon – har forverret seg med galopperende hastighet.

Psykiateren mener nå at det ikke lenger er noen tvil om at den demokratiske presidentkandidaten er dement.

Skjermet

Heggen viser til at Biden i dag i stor grad er skjermet for kontakt med media og publikum. De gangene han først opptrer, er det snakk om en eksponering på maksimalt 10 minutter. Han instrueres via en propp i øret, eller leser teksten på en teleprompter. Ingen spørsmål fra pressen tillates.

De få gangene han faktisk har stilt til debatt, har Biden slitt med nedsatt konsentrasjon, svekket hukommelse og plutselige tankeblokk.

Enkle funksjoner

Heggen holder muligheten åpen for at han bedømmer Biden feil, men mener likevel fast bestemt at den demokratiske presidentkandidaten fremstår som en person som allerede er svært preget av demenssykdom.

«Det er fortsatt lenge til presidentvalget. Hva hvis tilstanden hans forverrer seg ytterligere i løpet av de neste 2-3 månedene?,» spør Heggen retorisk.

Psykiateren konkluderer med at det er en fare for at Biden ikke vil være i stand til å konstruere eller formulere hele eller meningsfulle setninger i god tid før valget, eller opprettholde gode ADL-funksjoner.

Tror du Biden er dement? Ta en titt på videoen under og gjør opp din egen mening.