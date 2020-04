annonse

Elin Ørjasæter gikk nylig ut med kraftig kritikk av den såkalte «søringkarantenen», som ble innført i kommuner i Nord-Norge for å forhindre coronasmitte.

Hun viste i sitt debattinnlegg blant annet til ordføreren i Båtsfjord, Ronald Værnes, som foreslo at det skulle settes opp en militær kontrollpost sør i Nordland, som «returnerer resolutt de som ikke skal passere», og på Dagsnytt 18 kalte området utenom Øst-Finnmark for «skitten sone». Videre skrev Ørjasæter:

«Nordlendingen har vist seg frem akkurat slik stereotypien av ham er: Frisk i kjeften men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent. En som opptrer latterlig, men som er så inderlig stolt av seg selv fordi han ikke skjønner hvordan han virker. Jeg har alltid trodd at denne nordlendingen var en klisjé, en som bare fantes på Rorbua og i Rallkattlia. Men i mars og april 2020 skjønte jeg at han er helt virkelig», skrev Ørjasæter blant annet.

Får svar på tiltale

Ørjasæter skapte med sitt utspill irritasjon blant enkelte folk bosatt i Nord-Norge. Nå har hun fått svar fra Line Tollefsen, som er nestleder i Fagforbundet Nordland. Tollefsen skriver på Nordnorsk debatt:

– Jeg forstår Ørjasæter at du er uenig i vurderingene om å ha strengere regler for karantene, men en slik smålig kritikk av oss i nord, vitner om at den som kaller andre er det selv.

Tollefsen beskriver Ørjasæter som en «fornærma femåring»:

– Etter at du påkaller din egen tilhørighet til landsdelen, slår du et slag for jernbane i nord. Og du skriver godt om hvor viktig en slik jernbane er. Men så avslutter du denne delen som en fornærma femåring med at det er ingen vits å bygge jernbane, dersom nordnorske kommuner skal stenge persontrafikken for eget forgodtbefinnende. Det viser at du som er så glad i landsdelen setter deg over vurdering til smittevernlegen i den enkelte kommune. For det er vel de som sjelelig enkel og ikke særlig intelligente…

Tollefsen tviler på at Ørjasæter er representativ, og håper og tror at folk østfra, sørfra og vestfra støtter vurderingene som er gjort i nord.

– For ingen søringer jeg kjenner har vært annet enn støttende til oss her nord i denne situasjonen. Selv om jeg har observert at arbeidsgiverorganisasjoner og enkelte politikere har uttalt misnøye, virker det ikke å være press i fra folkehavet.

Tollefsen avslutter med en oppfordring:

– Neste gang du reiser på Nord-Norge ferie, håper jeg du bruker tid på å be om unnskylding til hver enkelt av oss for slik nedsettende omtale som du gir oss. Hadde vi vært så smålig som deg hadde vi skyldt på alle søringene for dine utspill. Men vi er rausere enn som så. Vi skjønner at dette er din mening og den får du stå for.