Oslo Børs’ hovedindeks starter børsuken med pilene nedover. Etter et drøyt kvarters handel lå indeksen ned 1,16 prosent til 739,78 poeng.

Det skjer etter at flere børser i Asia har gått ned. Nikkei-indeksen i Tokyo endte ned 1,2 prosent.

Nordsjøolje omsettes mandag morgen for rundt 27,3 dollar fatet på spotmarkedet – en nedgang på rundt 3,7 prosent.

– Frykten for at overfylte oljelager kan bli en realitet begynner å synke inn i markedet. På tross av Opec sine kutt på nær 10 millioner fat per dag er det fortsatt 10–20 millioner fat per dag overproduksjon i markedet som følge av det enorme etterspørselsbortfallet, sier Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen.