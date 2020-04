annonse

YouTube promoterer fortsatt en video fra den sterkt ytterliggående organisasjonen Islam Net som annonse på sine nettsider.

Nylig ble Resett nok en gang tipset fra en av våre lesere om at YouTube promoterer en video fra organisasjonen Islam Net. Videoen er titulert «Viktig beskjed fra Fahad Qureshi i Islam Net», og er blitt promotert på YouTubes forside, og markert med gult annonsebanner.

– Ikke ignorer denne videoen! Abonner på kanalen, lyder det i en oppfordring fra YouTube.

Dette er ikke første gangen Resett omtaler annonsen. For om lag et år siden mottok Resett et lignende tips, og omtalte dette i en sak.

Les også: YouTube reklamerer for ekstremister i Islam Net

Ble forbannet

Personen som nå har tipset Resett om annonsen, opplevde den som påtrengende.

– Jeg ble ganske forbannet da jeg åpnet YouTube på telefonen i dag og ble møtt med reklame for islam nett som tok opp halve skjermplassen, sier vedkommende i en kommentar.

Fundamentalister

Islam Net er en fundamentalistisk muslimsk organisasjon som blant annet tar til orde for å fjerne ytringsfriheten for å beskytte profeten Muhammed fra kritikk og latterliggjøring. Videre har grunnlegger Fahad Qureshi uttalt at alle rettroende muslimer støtter steining for utroskap og dødsstraff for homofili. Organisasjonen er kjent for sine kvinnediskriminerende holdninger, og antipatiske forhold til vestlige frihetsverdier.

Resett har i forbindelse med tilsvarende sak i 2019 kontaktet Google, som eier YouTube, for å få en forklaring på annonsen. IT-giganten har unnlatt å besvare spørsmålene.

Siden saken i 2019, har undertegnede journalist også observert annonser fra Islam Net hos YouTube.

