Regjeringen kan ikke si når de større barna skal få komme tilbake på skolen, men regjeringen ber skolene forberede seg for å kunne åpne på kort varsel.

– Den store fordelen er at nå har vi laget veilederne for hele skolesektoren. Det betyr at alle kan forberede seg. Når vi tar beslutningen om neste steg, så trenger det ikke ta så lang tid før de åpner, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker at alle skal få komme tilbake på skolen før sommeren, tilføyde kunnskapsminister Guri Melby (V).

Hun mener det gir mening å åpne for flere trinn, selv om lærere og elever bare skulle få noen få dager sammen før sommerferien starter.

Regjeringen og helsemyndighetene vil se effektene av at man åpner barnehagene fra denne uka og småskolen (1.-4. trinn) fra neste uke.

– Det ser man først etter et par uker, sa Høie.

Men helseministeren sier åpningen av de andre trinnene er vel så avhengig av at resten av samfunnet klarer å følge smitterådene og holde epidemien nede. Økt smitte trenger ikke skyldes at skolene er åpnet, påpeker han.

– Det er ikke like viktig at du får møtt alle vennene dine i parken, som at vi faktisk får åpnet skoler og barnehager, tilføyde Melby.