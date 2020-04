annonse

Sentralbanksjef Øystein Olsen er tydelig på at det ikke er noen sammenheng mellom konferansen Nicolai Tangen arrangerte og at han fikk jobben som Oljefond-sjef.

– Det er veldig godt for meg å kjenne sannheten. Å vite hva som er sant, sa sentralbanksjef Olsen da han gjestet Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

– Sannheten er at det er og var absolutt ingen kobling mellom den turen, og den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, fortsatte han.

Det er Olsen som har ledet prosessen som endte med at milliardæren Tangen ble ansatt som ny sjef for oljefondet. I helgen avslørte VG at den påtroppende sjefen i november i fjor arrangerte en luksuriøs konferanse i USA og at mange prominente nordmenn deltok. Mange av dem fikk påspandert både reise og opphold.

Hodejegerfirmaet Russell Reynolds håndterte ansettelsen av ny oljefondssjef på vegne av Norges Bank. Olsen vet ikke hvordan Tangen havnet på blokka til hodejegerfirmaet.

– For å ta Nicolai Tangen konkret. Vi vet ikke hvem han ble spilt inn av, eller hvordan kontakten skjer. Men han er en størrelse og en kapasitet og de hadde åpenbart kjennskap til hans kvalifikasjoner, sier Olsen.

Nåværende oljefondssjef Yngve Slyngstad var blant deltakerne på konferansen Tangen arrangerte.

– Yngve Slyngstad var ikke med i prosessen i å ansatte sin etterfølger overhodet. Det kan jeg si med hånden på hjertet, fordi jeg leder hovedstyret og jeg ledet utvalget styret satt ned for å vurdere kandidater, sier sentralbanksjefen.