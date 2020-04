annonse

Statsminister Erna Solberg er konfrontert med spørsmål om påtroppende oljefondsjef Nicolay Tangen.

Den omstridte USA-reisen orkestrert av påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen, der mange norske samfunnstopper deltok, har sendt sjokkbølger gjennom norsk politikk og media. Mange er skeptiske til det som kan fremstå som smøring og indikasjoner på korrupsjon.

Mandag formiddag møtte regjeringen pressen etter et ekstraordinært møte med finansministeren og representanter fra LO og NHO. Dette er det første av flere møter om Norges vei ut av coronakrisen. Underveis fikk derimot statsminister Erna Solberg hovedsakelig spørsmål om ansettelsen av Nicolai Tangen.

– Det kommer en redegjørelse i morgen, noe jeg synes er fornuftig. Jeg vil ikke gjøre meg til synser, når vi har en rolledeling, sa statsministeren, ifølge Dagbladet Børsen.

Selvkritikk

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har tatt selvkritikk for at han deltok på Tangens seminar, og har konstatert at han burde oppgitt dette i Stortingets gaveregister.

– Det var et interessant seminar å dra på og ikke noe utenom det vanlige. Han var i USA likevel. Han hadde nok ikke reist bare for dette, men siden han ført var det var det ikke unaturlig å delta. Det kan godt tenkes, at når man ser selve listen over hvem som har vært der, så er det en annen vurdering, sa Solberg til dette.

Overfor TV 2 har Solberg gjort det klart at departementet burde ha dekket matregningene.

– Det som burde ha vært gjort – og som nå skal gjøres – er at matregningene, ikke bare hotellregningene og reisen, skal dekkes av departementet og ikke av Tangen.