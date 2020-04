annonse

MDG-politikeren synes det er vanskelig med varme vårdager i hovedstaden.

Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen harselerer på Facebook over Miljøpartiet De Grønne-politikeren Eivind Trædal, som sliter med følelsene for solskinnet og finværet i Oslo.

«Jeg koser meg i sola og varmen, men å kun oppfatte det som fint vær er vanskelig, når vi vet hva finværet er et symptom på », skriver Trædal på Twitter.

«Hvordan kommer han til å høres ut i månedsskiftet juli/august, mon tro?», repliserer Selbekk og fortsetter:

«Etter min mening er det nettopp denne typen hysteri og skamlegging som ødelegger for klimasaken. Det blir rett og slett for useriøst. Litt finvær i april er ikke et symptom på noe som helst annet enn et høytrykk som er på sjeldent besøk over den skandinaviske halvøy.»

Blant de som følger opp er samunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness:

«Trædal har humor, men han skjønner ikke alltid selv hvor morsom han er.»

Det er ikke første gang Trædal klager på at det er fint vær i Oslo. En liknende uttalelse under sol-sommeren 2019 førte til at klimaorganisasjonen Cicero rykket ut og understreket at folk ikke trenger kjenne på «solskam».