Spania vil be EU sette opp et fond på 1.500 milliarder euro for å hjelpe de medlemslandene som er hardest rammet av koronapandemien, viser et lekket dokument.

Statsminister Pedro Sanchez vil ta forslaget opp til diskusjon på et videotoppmøte for EU-landenes ledere torsdag, sier en anonym tjenestemann.

I det tre sider lange dokumentet foreslås det at fondet skal finansieres med gjeld uten forfallsdato. Det innebærer at det kun er rentene som skal betales, og pengene – rundt 16.800 milliarder kroner med dagens kurs – skal derfor i praksis ikke føre til økt gjeldsbelastning.

Ifølge avisen El Pais er håpet å tette gapet mellom land som Italia og Spania, som har tatt til orde for økt EU-innsats for å få økonomien på fote igjen, og land som Nederland og Tyskland, som har sagt nei til å påta seg felles gjeld. Sistnevnte har blant annet satt foten ned for såkalte koronaobligasjoner, obligasjoner utstedt av Den europeiske sentralbanken, der alle eurolandene er solidarisk ansvarlige.