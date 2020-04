annonse

Det er kommet sterke reaksjoner mot statsminister Erna Solberg etter at hun talte under den internasjonale TV-sendingen «One World: Together at Home», hvor hun formidlet til hele verden at Norge øker pengestøtten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

TV-sendingen var en støttekonsert for koronapandemien som har stengt ned hele verden. Initiativtakerne til tv-sendingen var Global Citizen og Verdens helseorganisasjon som hadde invitert såkalte verdensstjerner til å opptre.

Blant disse var Lady Gaga, en artist som er kjent for å kle seg opp i ekstravagante kostymer.

Men også Norges statsminister Erna Solberg takket ja til å gjøre en opptreden. Plutselig dukker 59-åringen opp på TV-skjermen og kunne meddele at hun, på vegne av Norge, øker pengestøtten til diverse utenlandske organisasjoner.

– Hei, alle sammen. I tider som denne er det så viktig å stå sammen, selv om det er fra våre egne hjem. Vi står overfor en felles global utfordring som bare kan bli løst ved en samlet global innsats. Og vi må velge å vise solidaritet med dem som er rammet, og vi må støtte de som står i frontlinjen av denne kampen.

– Vi må komme bedre ut av dette med de bærekraftige utviklingsmålene. Det er derfor Norge har forpliktet 200 millioner amerikanske dollar til søken om å finne en vaksine som kan bli tilgjengelig for alle. Vi har også økt vår støtte til WHO og til UN Humanitarian Response, sa Solberg.

– Psycho

Nå hagler kritikken mot den norske statsministeren på sosiale medier.

– Globalisten driter i Norge. Akkurat det samme som resten av politikerene. På tide å ta tilbake landet våres, raser en person i kommentarfeltet på Dagbladets Facebook-side.

– Erna er psycho og ond, skriver en annen.

Flere refser også Solberg for å gi Bill Gates over 2 milliarder kroner til et vaksineprosjekt.

– Den dama driter i de fattige i Norge. Hun gir til de rike med et smil om munnen, raser en person.

– Sendt over 200 millioner (USD) ut av landet ? Igjen så må desverre de fattige her i landet se at andre land betyr mer å få få beina enn landets innbyggere selv. En skam, skriver en kvinne.

Demonstrerer

Solbergs økning i pengestøtte til WHO kommer kun få dager etter at USAs president Donald Trump kuttet støtten til samme organisasjon.

De siste dagene har det vært flere demonstrasjoner flere steder i verden der folk har krevd at myndighetene åpner opp samfunnet igjen. Blant annet har det vært store demonstrasjoner i India og USA.

I Michigan i USA protesterte flere tusen demonstranter mot de strenge koronatiltakene. Se videoreportasje under.

