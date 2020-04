annonse

annonse

13:43 meldte NTB at politipatruljer var på vei til Ammerud i Oslo etter melding om at flere personer var blitt skadet.

– Det er mulig ved bruk av kniv, og flere personer skal være skadd. Vi kommer tilbake med mer etter hvert, opplyste Oslo politidistrikt på Twitter like etter klokken 13:30.

2 personer er sendt til sykehus. Foreløpig ukjent skadeomfang. 1 person er sendt til Legevakten. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet. Det er ikke grunn til å tro at det var flere gjerningspersoner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 20, 2020

Les også: Nesten daglig knivvold i hovedstaden – politiet etterlyser innblandede

annonse

NTB rapporterer at den pågrepne mannen er i 30-årene.

Det var et vitne på stedet som varslet politiet, etter at et av ofrene ble funnet. To av de skadede er sendt til sykehus, mens den tredje behandles ved legevakten.