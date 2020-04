annonse

Tysklands regjering har ikke tenkt å sende noen regning til de landene de har hentet koronapasienter fra for behandling ved tyske sykehus.

Så langt er over 200 pasienter fra andre europeiske land behandlet i Tyskland, og landet er klar til å ta imot flere, sier helseminister Jens Spahn.

I et dokument nyhetsbyrået DPA har fått innsyn i, kommer det fram at den normale praksisen med at pasientens hjemland betaler for behandling, ikke skal gjelde i «nødtilfeller som skyldes covid-19 og der det aktuelle landet ikke har tilstrekkelig kapasitet». Kostnaden anslås å være rundt 20 millioner euro, tilsvarende snaut 225 millioner kroner.

