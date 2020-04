annonse

annonse

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Sverige har steget med 185 til 1.765 det siste døgnet, ifølge tall fra helsemyndighetene.

15.322 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 545 flere enn for et døgn siden.

Sverige har nå 17,5 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 3,4 og Finland har 1,8.

annonse

Mandag ble det meldt om 40 nye koronadødsfall i Sverige, men den kraftige økningen tirsdag har sin forklaring, ifølge fungerende statsepidemiolog Anders Wallensten.

– Det har vært helg og nå kommer et større antall tilfeller inn samme dag, men egentlig er de spredt over mange dager bakover, sa han da han la fram de siste tallene tirsdag.

– Om man ser på det rullerende gjennomsnittet for sju dager, så ser man at kurven over smittede begynner å flate ut. Man kan se at den nå ligger ganske flatt, sa Wallensten.