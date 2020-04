annonse

En begravelse for en islamistisk leder i Bangladesh samlet 100 000 mennesker, til tross for nasjonal lockdown.

Politiet i landet rapporterer at de sørgende ikke hadde på seg masker eller hansker, da de samlet seg i Sarail-distriktet i Brahmanbaria, for å vise sin ærbødighet for Maulana Jubayer Ahmed Ansari, en høyt oppsatt tjenesteperson i et islamistisk parti. Det rapporterer Fox News.

Bangladesh har slitt med å få kontroll på pandemien, og har innført strenge lockdown-regler. Myndighetene skal ha blitt lovet at de fremmøtte til den aktuelle begravelsen ville følge gjeldedene regler for sosial distansering.

– Madrasa-lederskapet fortalte oss at de ville besørge sosial distansering, noe som viste seg å ikke være tilfelle. Vi vil se over det, sa visekommisær Hayat-ud-Doula Khan til Dhaka Tribune.

Kunne ikke opprettholde orden

– Vi hadde gjentatte ganger spurt dem om å sørge for sosial distansering. Proklamasjoner via megafoner ble gjort i området for dette formålet. Til tross for våre innsatser var det ikke mulig å ivareta reglene rundt sosial distanse, sa Alamgir Hossain fra politiet.

– Loven kan ikke påtvinges titusener av mennesker, la han til.

Politiet har suspendert flere prominente polititjenestemenn, etter at de mislyktes med å opprettholde lov og orden.