Vanlige afghanere står nå overfor et valg mellom å dø av coronaviruset, eller å dø av fattigdom.

Afghanistan-eksperten Arif Rafiq fra tenketanken Middle East Institute har skrevet et innlegg i The National Interest om coronavirus-pandemiens effekt på afghansk samfunn. Han advarer om alvorlige politiske konsekvenser for landet som følge av sykdommen.

Afghanistan er svært sårbart for det globale coronavirus-utbruddet. Som en av verdens fattigste stater etter fire tiår med krig, mangler landet grunnleggende helseinfrastruktur for å bekjempe viruset. Det står nå ovenfor nærmest uoverkommelige utfordringer i møtet med den dødelige sykdommen, som stadig blir mer utbredt i landet.

Midt opp i pandemien, fortsetter Afghanistan å oppleve et høyt nivå av væpnet konflikt og politisk polarisering, med et kommende sannsynlig maktvakuum som følge av det amerikanske militærets gradvise tilbaketrekking fra landet. En borgerkrig ulmer i horisonten.

Medisinsk sårbart

Viruset har nå spredt seg til 27 provinser, med hovedtyngden av tilfellene i større befolkningssentre som Kabul og Kandahar. Landet har nå 1026 bekreftede tilfeller, men mørketallene er sannsynligvis enorme.

Mangel på leger (mindre enn tre leger per 10.000 innbyggere ifølge Verdens helseorganisasjon) er et stort problem. Helsearbeidere er også svært utsatt for smitte ettersom det er store mangler på medisinsk beskyttelsesutstyr i det afghanske helsevesenet.

Geografisk sårbart

Afghanistan er også ekstra sårbart for pandemien grunnet landets geografiske nærhet til Iran – episenteret til covid-19-utbruddet i regionen.

Hele 246 434 afghanere har vendt hjem fra nabolandene Iran og Pakistan så langt i år, ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Omtrent 99 prosent av dem var fra Iran. Grenseovergangene mellom Iran og Afghanistan i Herat forblir åpne og det finnes ingen karantenetiltak ved grensen.

Økonomisk sårbart

Nedstenging av samfunnet har større konsekvenser i Afghanistan enn andre steder. Det er allerede et fattig samfunn, og tiltakene risikerer å presse flere afghanere under fattigdomsgrensen. Konsekvensene for den afghanske gjennomsnittsborgeren kan bli skjebnesvangre.

– Vanlige afghanere, som fattige over hele verden, står overfor et valg mellom å dø av coronaviruset eller å dø av fattigdom, advarer Rafiq.