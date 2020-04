annonse

annonse

Om lag 1 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet, tror FHI. Smitteverntiltakene har brakt koronaepidemien under kontroll – den er nå på retur.

Det kom fram i Folkehelseinstituttets (FHI) sjette risikovurdering, som ble lagt fram tirsdag.

– Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur, sa direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under den daglige pressekonferansen om koronakrisen tirsdag.

annonse

1 prosent har vært smittet

Smittespredningstallet er nå på rundt 0,7.

– Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa hun videre.

Det er nå om lag 3.500 smittede i Norge, anslår FHI.

Trolig har om lag 1 prosent av befolkningen vært smittet, men mørketallene er store. Fire av fem smittede blir kanskje aldri diagnostisert, ifølge Stoltenberg.

annonse

Det jobbes nå med flere studier som skal kartlegge mørketallene. Én av dem er allerede i gang.

Stor sannsynlighet for spredning

Et smittetall under 1 antyder at det ikke er økende smitte i befolkningen, ifølge FHI. Samtidig vurderes sannsynligheten for smittespredning i Norge nå som høy.

Spredningen avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn.

– Siden epidemien er under tydelig påvirkning av smitteverntiltakene, er det ikke mulig å peke på når en epidemi i Norge når toppen. Dersom påvirkningen på epidemien fortsetter som nå, er vi over toppen av den første bølgen, sier områdedirektør Geir Bukholm ved FHI i en pressemelding.

FHI anslår at minst 1 prosent av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse. Rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

annonse

Tiltakene må justeres

Stoltenberg understreket at den norske befolkningen ikke er immun.

– Få har hatt sykdommen, få har blitt smittet, sier hun.

Smittetiltakene må fremover justeres i tråd med utviklingen av smitten og kunnskap om sykdommen, mener FHI.

De mener en slik strategi har fire forutsetninger:

* Økt testing og bedre overvåking

* Målrettede smitteverntiltak

* Forberede helsetjenesten på flere syke

* God dialog med befolkningen

annonse

Kontaktreduserende tiltak ikke holdbare

FHI mener blant annet at omfattende kontaktreduserende tiltak ikke er holdbare særlig lenge, men bør erstattes av målrettet testing og isolering, smitteoppsporing og karantene.

Det er mye mer målrettet fordi man da tar ut smittekilder, men lar de ikke-smittede fortsette å møtes. Disse tiltakene bør styrkes nå som de kontaktreduserende tiltakene trappes ned, skriver FHI.

– Det er kun immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som på sikt vil stoppe epidemien som folkehelseproblem, sier Bukholm.

Nye råd om hytteturer: Ikke belast hyttekommunen

Etter at myndighetene har lettet på hytteforbudet, kommer de nå med nye råd om reiser til de samme hyttene. Ta gjerne med mat hjemmefra, lyder ett av rådene.

– Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser, og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder, heter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

FHI råder folk til å reise til hytter hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet. Da minsker faren for smittespredning.

Hytteeiere bes også om å sjekke om hyttekommunen har spesielle råd, men ikke å ta kontakt med dem for å be om unntak fra restriksjoner.

Fakta: Tidslinje for utviklingen av koronaviruset i Norge – kortversjon

Tidslinje over de viktigste hendelsene i utviklingen av koronaviruset i Norge.

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

* 8. mars: FHI melder at svært mange av smittetilfellene kommer fra nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

* 10. mars: Regjeringen endrer permitteringsregelverket og kutter arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager.

* 11. mars: Nasjonalt forbud mot innendørs arrangementer med over 500 deltakere.

* 12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid, inkludert å stenge alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak. Innenriksfly går som før.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

– Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole denne våren blir avlyst.

* 27. mars: Regjeringen legger fram en tredje krisepakke, blant annet med en kompensasjonsordning for rammede bedrifter og en pakke på 5 milliarder kroner for gründere.

* 30. mars: Regjeringen letter på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere lettere kan bidra i blant annet norsk landbruk, fiskeri og skogbruk.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet fem milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

1. april: Helsemyndighetene åpner for at folk kan trene sammen, men anbefaler at det er maksimalt fem personer på en gang, og at de holder to meters avstand.

2. april: Regjeringen vil tillate at skoler og barnehager er åpne i påsken for å gi et tilbud til barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Helseminister Bent Høie (H) sier at dette betyr at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

* 7. april: Regjeringen opplyser at landets barnehager og skoler (1-4. trinn), samt SFO, vil gjenåpnes henholdsvis 20. og 27. april. Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni. Det omstridte hytteforbudet oppheves 20. april.

* 14. april: Barnetoget i hovedstaden 17. mai blir avlyst på grunn av koronaviruset, opplyser 17. mai-komiteen i Oslo. 17. mai-tog i mange store norske byer avlyses.

* 15. april: Smittevernveilederen for barnehagene legges fram. I veilederen anbefales barnehagene å innføre faste smågrupper med tre barn under 3 år per voksen og seks større barn per voksen.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Drammen og to andre kommuner blir de første til å teste appen.

* 20. april: Etter fem uker med koronastengte dører får barnehagebarna omsider vende tilbake.