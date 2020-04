annonse

Norges FN-ambassadør Mona Juul mener det var faglig relevant å delta på Nicolai Tangens seminar i Philadelphia, men beklager at hun lot ham spandere.

– Jeg vurderte denne invitasjonen fra første stund som en faglig relevant konferanse for meg som norsk ambassadør å delta på, sier Juul i en skriftlig uttalelse om saken.

Men oppholdet skulle vært betalt av FN-delegasjonen, understreker hun.

– Ved en beklagelig feil skjedde ikke det. Det burde jeg sørget for at skjedde. Jeg vil ta initiativ til at dette blir ordnet opp i, sier Juul.

Den erfarne diplomaten legger til at hun overhodet ikke var kjent med at Tangen kunne være aktuell for jobben som ny sjef for oljefondet.

FN-delegasjonen varslet allerede søndag at delegasjonen nå vil ta regningen for oppholdet.