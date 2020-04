annonse

Tilsynelatende uskyldige seminarer og nettverkstreff brukes til seinere å åpne døra for å be om kontakt, et møte eller en tjeneste.

Milliardæren og fondsforvalteren som overtar som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte et luksusseminar for en rekke norske samfunnstopper, som i sin helhet var betalt av milliardæren. Den ble først offentlig kjent gjennom en avsløring i VG i helgen.

I en e-post sendt noen måneder etter USA-turen, men før han fikk jobben i Oljefondet, henvendte Tangen seg til avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad med forespørsel om «en liten tjeneste», skrev Dagens Næringsliv mandag.

– Akkurat det DN rapporterer, er et godt eksempel på hvordan tilsynelatende uskyldige seminarer og nettverkstreff brukes til seinere å åpne døra for å be om kontakt, et møte eller en tjeneste, sier forsker Trygve Guldbrandsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til Klassekampen.

Gulbrandsen sier at slike nettverk kan få en viktig funksjon for dem som deltar. Han trekker opp et skille mellom lobbyvirksomhet og nettverksbygging, men påpeker at begge kan ha det samme målet på sikt: Å sørge for at beslutninger går ens vei.

– Disse nettverksmøtene er en måte å knytte langsiktige kontakter som kanskje kan være døråpnere seinere.

