Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt (M) frykter at svenskene blir mer fremmedfiendtlige og nasjonalistiske som følge av coronakrisen.

I et intervju med Expressen sier Reinfeldt at coronakrisen trolig vil føre til økt digitalisering, noe som kan få flere negative konsekvenser:

– Vi holder oss mer hjemme, og blir stadig mer isolerte. Vi får mindre behov for å reise og treffe andre mennesker. Dette risikerer å forsterke en av våre sterkeste trender akkurat nå – redselen for det der ute, de andre, fremmedfiendtligheten.

– Vi kan bli mer nasjonalistiske?

– Det kan vi absolutt bli. Bli mer nære oss selv, se vår egen lille sammenheng.

Coronakrisen kommer i en tid preget av autoritær populisme og nasjonalisme, mener Reinfeldt.

– En leder som appellerer til nasjonal identitet og samhold utnytter bare coronakrisen for å gjøre det enda mer.

Dette kan føre til en mer introvert befolkning preget av økt mistenksomhet mot andre, frykter Reinfeldt. Dette har negativ innvirkning på internasjonal handel:

– Vi ser på kort sikt at verdenshandelen fungerer dårligere. Den store tar fra den lille, derfor er mandatet nå å tjene sin egen befolkning, ikke å tjene verden.

– Problemet er at vi får verdensledere som er for nasjonalistiske, med for stor interesse bare for sitt eget land og sin egen utvikling.

Hele verden burde velge amerikansk president

Reinfeldt kritiserer en «narsissistisk og selvopptatt» Donald Trump for å føre USA i en mer nasjonalistisk retning med sin «America First»-politikk. Ifølge Reinfeldt er president Trump «en utfordring mot den amerikanske grunnloven, en utfordring mot den etablerte verdensorden og mot USAs rolle i verden».

Trump fører en nasjonalistisk konfrontasjonspolitikk, særlig overfor Kina. Dette fører til «power grabbing» og svekker det globale ansvaret, og gir Russland muligheten til å flytte frem sine posisjoner, slik vi har sett i Midtøsten, sier Reinfeldt.

Om presidentvalget i USA, som skal avholdes i november mellom kandidatene Joe Biden og president Donald Trump sier Reinfeldt følgende:

– Man kan bare beklage at ikke hele verden har stemmerett, men at det begrenser seg til de amerikanerne som tar seg til valgurnene.

Intervjuet er omtalt i den svenske nettavisen Nyheter i Dag. Du kan se intervjuet med Reinfeldt nedenfor.