Har ingenting med godhet og solidaritet å gjøre, fastslår stortingsreprentanten.



I Nettavisen tar Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim et hardt oppgjør med asyl-lobbyen, norske forkjempere for en mer liberal innvandrings- og flyktningepolitikk.

«Noen ønsker oppriktig å hjelpe, men har ikke god nok innsikt i hva som hjelper. Andre virker mer interessert i å profilere seg selv som gode mennesker, vel vitende om at tiltakene de forfekter hverken er fornuftige eller spesielt solidarisk», konkludererer han.

Han viser til at asyllobbyen nå forsøker å bruke corona-krisen for å hente flere til Norge, ved å fremstille flyktninger som ekstra sårbare, samtidig som 16- og 17-åringer fremstilles som småbarn. Dette til tross for at barn ikke blir spesielt påvirket av corona.

Han fortsetter med å poengtere at de som i dag befinner seg i Moria-leiren er personer som ikke har rett på asyl og som ikke burde ha reist fra Tyrkia til Europa.

«Dersom Europa nå sier at vi skal hente asylsøkere, så vil det utløse et skred av nye reisende på jakt etter opphold i en av Europas velferdsstater. Svært mange av de vil likevel ikke lykkes, og enda flere vil ende opp i lidelse og nød. Å hente asylsøkere vil derfor bidra til mer lidelse, ikke mindre.

Asyl-aktivistenes kamp er uansvarlig, umoralsk og hjerterå. Det har ingenting med godhet og solidaritet å gjøre»