Flere MC-plasser i Oslo sentrum kan være bra for miljøet, og for smittevernet, mener to av Frps fremste politikere i hovedstaden.

Fremskrittspartiet i Oslo går nå i bresjen for å øke antall MC-parkeringsplasser i sentrum. Partiet foreslår følgende:

«Bystyret ber byrådet sørge for at antall parkeringsplasser for MC i Oslo sentrum utvides permanent med 300 plasser så snart som mulig, fordelt på 15-20 lokasjoner.»

Tilrettelegging

Forslaget stilles som et privat forslag fra Camilla Wilhelmsen, som sitter i bystyret for Frp. Hun er skuffet over at mange MC-plasser for blitt fjernet de siste årene.

– Vi har mange som savner at det tilrettelegges for parkering for MC, slik at de kan kjøre helt inn til Oslo sentrum, sier Camilla Wilhelmsen til Resett, og fortsetter:

– Det har tidligere vært dedikerte plasser, som nå er fjernet i forbindelse med planer om bilfritt byliv. Vi må få tilbake de plassene, og vi må få flere plasser slik at det igjen blir attraktivt å kjøre til sentrum.

Wilhemsen legger vekt på at motorsykler tar liten plass.

– Det som er bra med det er at MC tar mindre plass enn bil. Det kan være flere motorsykler på en parkeringsplass for bil, sier hun.

Miljøvennlig

Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen var den som opprinnelig gikk inn for forslaget. Han forteller Resett at han mener dette er et godt tiltak, både miljømessig og med tanke på smittevern.

– MC er et lite plasskrevende og miljøvennlig kjøretøy, og det går cirka fem til seks motorsykler på en bilparkering, og de frakter da fem til seks potensielle bilførere, konstaterer Jacobsen.

– Det var for få plasser som det var, og nå er det nesten ingen igjen. MC bøtelegges nå som aldri før på plasser der man tidligere kunne parkere.

Arbeidsplasser

Han frykter at kuttene i MC-plasser vil gjøre at mange pendlere ellers i hovedstadsområdet finner seg jobb utenfor selve Oslo.

– Det er mange pendlere som i sommersesongen bruker MC, og som nå må benytte seg av et dårlig kollektivtilbud for å komme seg inn til byen. Det er tross alt mange kriker og kroker utenfor Oslo også. Dette vil gjøre pendlerne mindre effektive, og kan påvirke arbeidsmarkedet i Oslo, og gjøre det sånn at flere finner seg jobber utenfor byen, sier Jacobsen.

Lave utslipp

Han understreker at utslippene fra MC er betydelig lavere enn fra bil.

– Det er jo sånn at utslippene og forbruket bare er en liten brøkdel av det på bil. Også er det kanskje det minst smittefarlige transportmiddelet man kan bruke, sammenlignet med å sitte flere i en bil eller bruke kollektivtransporten. MC er helt genialt i disse coronatider.

Jacobsen påpeker at byrådsleder Raymond Johanne fridde til motorsyklistene i forkant av kommunevalget i 2019.

– Så vant de valget, og da var det glemt.