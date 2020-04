annonse

To rystende artikler om ærevold i Norge har avslørt NRK (og resten av MSM). De kan hvis de vil, men bare om de selv kontrollerer hva som kommer ut til Norge, og ikke minst, fra hvem.

NRK publiserte 18.04 en grundig og lang sak om utstrakt bruk av sosial kontroll og vold i en såkalt norsk familie. Langlesningen er god og grundig dokumentert. Mye lest og delt. Det er tydelig at NRK har jobbet lenge og ærlig med saken, og at de har fått ekte kontakt med sine innsidekilder. Svært bra av NRK. Det er så man får lyst til å betale lisensen.

Dagen før publiserer rights.no en grundig dokumentert artikkel, skrevet av Sekulær Allianses leder og nestleder, Farjam Movafagh og Shurika Hansen. I artikkelen blir en norsk jentes (med familie fra et afrikansk og muslimsk land) helvete i kamp mot sosial kontroll, et torturkammer av en koranskole, og tafatte og ubrukelige norske myndigheter, brettet ut. Svært bra av Sekulær Allianse og rights.no. Men dette er vi vant til, vi som leser rights.no og Shurika Hansens kommentarer på Resett.

NRK sa nei til Sekulær Allianse

Det interessante er at NRK kunne ha publisert også denne saken. NRK ytring ble av Sekulær Allianse tilbudt saken, men de ville ikke ha den. De stiller i «godt» selskap med Dagsavisen, Nettavisen og Aftenposten, som også takket nei til å publisere saken. Som Sekulær Allianse skriver i innledningen på rights: – Likevel: rights.no var på sisteplass på vår ønskeliste for hvem som skulle publisere teksten, av den åpenbare årsaken at de som leser det som blir publisert her, allerede er oppdatert om disse problemene.

Man mistenker at NRK er mer opptatt av å dokumentere at de selv er på ballen, enn å ta grundig og alvorlig tak i problemstillingen. Avsenderen var feil. Sekulær Allianse er forbundet med alternative medier. Hansen jobber for Resett, og Movafagh har fått publisert en rekke tankevekkende artikler på Resett.

Det er selvsagt bra at NRK gir Norge den rystende historien til en familie bosatt på Stovner i Oslo. Alle klisjeene om islamsk ekstreme, innvandrere kommer frem, om man leser historien. Den er lang, men likevel fort lest, for det kommer dessverre ingenting nytt frem i NRKs sak. Dette er gammelt nytt for dem som har satt seg inn i lignende saker; det vil si, lest såkalte alternative medier som Resett, rights og Document. Den enkelte saken og videoer med vitneutsagn er likevel noe man kjenner som en klump i halsen når man scroller nedover. «Livene» som blir dokumentert fremstår som ren og skjær tortur. Og dette foregår nå, i Norge, i Oslo.

Alternative medier ligger flere år foran MSM

Opplevelsen er selvsagt den samme når man leser den ekstremt vonde historien Sekulær Allianse forteller om en ung, svært modig og selvstendig jente (alle tomler opp og lykkeønskninger til henne!). Sekulær Allianse, Resett, Document og HRS, ligger mange år foran NRK og MSM hva gjelder opplysning og forståelse av ærekulturer, samt omfanget av problemet i Norge. Det som muligens demrer for noen få på Marienlyst, har lenge vært en selvfølge for de ovenfornevnte medier og deres lesere. Dessverre når alternative medier ut til mindre enn ti prosent av den lesende befolkningen. NRK står på i alle stuer, og de topper delingsstatistikken på sosiale medier nesten hver dag.

Så løft gjerne ærekulturdebatten høyt! Hvis det norske samfunnet hadde våget å slå hardt ned på lemlesting og vold, ville den torturen og lammelsen mange unge, særlig jenter, fra minoritetskulturer opplever, kunne vært unngått. Vi kan ikke redde Pakistan fra seg selv og Islam, men man skulle tro at Norge burde være i stand til å redde norskpakistanere. Deres foreldre må, som alle som bor i Norge, følge norsk lov. Ikke lemleste, ikke slå, ikke tvangsgifte. Det er enkelt. På papiret.

Hijab og NRK

Hijaben blir flere ganger i artikkelen til NRK om æresvold beskrevet som et viktig virkemiddel i den sosiale kontrollen. Ifølge artikkelen er den ikke en detalj, ikke åndelig og heller ikke feministisk eller frivillig. NRK dokumenterer hijabens skremmende og hemmede funksjon på en forbilledlig måte. Dette samtidig som NRK promoterer programledere som forherliger hijaben.

Kommer noen fra den såkalte intellektuelle eliten i Norge til å problematisere paradokset? Nei. Eller, kanskje Kjetil Rolness? Men ingen andre som «betyr» noe. Om Storhaug, Lurås, Fosli, Hansen, Tybring-Gjedde eller Listhaug hadde skrevet noe om det, hadde det blitt forkastet ved desken, eller blitt «promotert» i en vinklet sak, som var det forkastelig å poengtere sannheten. At en halvt løs kanon og skribent som Rolness setter agendaen før forfattere, akademikere og kommentatorer i MSM, sier sitt om et kneblet samfunn. Rolness er en linedanser. Dyktig og modig, men også redd. Jeg kan forstå ham. Undertegnede har ingen underskrift. En anonym skal være forsiktig med å kritisere skribenter som modig står frem. Men jeg har erfart at det er lettere å si sannheten med et psevdonym. Hva gjør det meg til? Viktigere: Hva gjør det med debatten i Norge?

Når man som denne familien NRK dokumenterer, bor med to familier, altså over tolv mennesker i en leilighet, og farens «oppdragelse» består i å være en psykopat, så sier det seg selv at de unge guttene har null bagasje. Det unnskylder dem (generelt sett) ikke, om de selv går ut i samfunnet og begår vold. Overhodet ikke. Du har alltid et valg, på innsiden vet du hva som er rett. Det er ikke riktig å utøve vold mot etniske eller ikke etniske nordmenn, bare fordi du er frustrert og ikke har fått oppdragelse. Men det er i hvert fall sikkert at dette er et mønster som gjentas. Og så lenge staten Norge ikke tar tak i problemet, vil det fortsette å eskalere.

Ghetto Oslo

Noen drabantbyer i Oslo ligner mer og mer på gettoer. Politiet forteller om en hverdag der de på befaling fra sine overordnete ikke har et tilstrekkelig mandat til å utøve kontroll og sikkerhet for befolkningen, samt at de blir latterliggjort og kastet stein etter. Gutta som kaster stein har blitt fortalt at de er «konger», og de ser at de kan gjøre nesten hva de vil. Fengsel i noen måneder eller år er ingen egentlig konsekvens. Klanfamilien og NAV tar vare på deg når du kommer tilbake. Og de kan alltids sitte hjemme som «baroner» og sende mindreårige ut for å selge narkotika for seg. Problemet er løst. I hvert fall så lenge Norge er et naivt land med en hyklersk statskanal.

Giske sklir inn «på banen» igjen

Også «statspartiet», Arbeiderpartiet, er hyklersk. Det er så man hører Trond Giske uttale seg fra stortingets talerstol hvis dette virkelig blir løftet opp i debatten i Norge: – Ja, det finnes ekstreme muslimske trosmiljøer der ærekultur- og vold finnes, men det finnes kristne sekter som bruker beltet og riset, det finnes kristne trossamfunn som nekter for likestilling, og det finnes kristne sekter som sender døtrene sine på bibelskoler, osv. Den fanatismen og ekstremismen tror jeg vi finner i flere trossamfunn enn i islam, for å parafrasere en politiker som burde vite bedre etter å ha blitt utsatt for ekstremt hykleri fra eget parti og «egen» presse, les: VG.

Medier backer hverandre i løgnen om samfunnet

Men VG, NRK, Dagsavisen, Aftenposten, Nettavisen og Faktisk.no er ikke alene om å mistro medier og personer som vet mer enn dem. Dette gjelder også Klassekampen. Jeg kommer aldri til å glemme en nesten to timer lang samtale/intervju jeg hadde med en av deres journalister. Jeg fortalte vedkommende hva nettopp Sekulær Allianse og Hege Storhaug, med flere, hadde beskrevet av virkeligheten, knyttet til ære, sosial kontroll og vold. Responsen var at dette gjaldt jo bare noen få enkeltsaker. Diskusjon over.

Ja, slik er ståa blant de «intellektuelle» i Norge. Det er trist, ikke minst for de svakeste i samfunnet, dem vi burde sette alle ressurser og intellekt inn på å redde, mens det ennå er tid. Hvis ikke ender de på koranskoler, i tvangsekteskap og med liv og sexliv som i beste fall er meningsløse, i verste fall ren tortur.