Det danske Bibelselskabet har kommet med en ny bibeloversettelse, for første gang på 28 år. Navnet Israel er fjernet fra teksten.

I en pressemelding skriver Bibelselskabet:

«Det er en del ord og begreper som har fått en annen betydning siden den autoriserte oversettelsen av Bibelen kom ut i 1992.»

I den nye bibelen er navnet Israel fjernet, hevder Jan Frost fra den danske organisasjonen Ordet og Israel.

– I den nye danske oversettelsen har man valgt å omskrive navnet Israel til «jødene» eller «jødiske», eller helt å slette det, forteller Frost i en YouTube-video.

«Navnet Israel i ulike former, både om folket og landet, forekommer 76 ganger i det nye testamentet av den siste norske bibeloversettelsen fra 2011 (2250 ganger i det gamle testamentet), ifølge søk på bibelen.no», skriver Conrad Myrland i Med Israel for fred (MIFF).

F.eks står det i Matteus 2,20:

Stå opp, ta med deg barnet og dets mor og dra til Israels land. For de som ville barnet til livs, er døde.

I den nye danske oversettelsen er Israel fjernet og erstattet med «hjem».

Begrunnelsen for fjerningen av Israel skal for det første være at navnet Israel ikke brukes som geografisk betegnelse for det vi i dag kjenner som Israel. Det er ganske enkelt feil, mener Frost.

Den andre grunnen er at Israel som omtales i Bibelen ikke er det samme som den moderne staten Israel.

– Men så er det jo underlig at man ikke har kommet til samme konklusjon når det gjelder Egypt og Libya, innvender Frost. De moderne statene Egypt og Libya er heller ikke identiske med Egypt og Libya fra bibelsk tid, sier Frost.

Frost kjenner ikke til noen andre oversettelser av Bibelen som har fjernet navnet Israel. Du kan se innslaget på YouTube nedenfor.