Nord-Koreas leder Kim Jong-un har gått i bestefaren og farens fotspor, utfordret omverdenen og ryddet mulige rivaler brutalt av veien.

Kim Jong-uns bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, ledet landet i 46 år. Faren Kim Jong-il videreførte arven de neste 17 årene, og da han døde var det Kim Jong-uns tur.

Som så mye annen informasjon i Nord-Korea, hersker det stor usikkerhet om når landets leder ble født. Trolig var det i januar 1984, kanskje var det i 1983, offisielt var det i 1982.

Lenge ble det antatt at det var Kims to år eldre halvbror Kim Yong-nam som skulle overta som leder, men ble utstøtt etter å ha vanæret familien ved å forsøke å snike seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Storebroren Kim Jong-chul var også angivelig på vei opp, men var «for svak» ifølge faren, som heller satset på den yngste av brødrene.

Baseball og actionfilmer

Kim Jong-un var et heller ubeskrevet blad da han overtok, og han levde selv i flere år i Sveits, der han under falsk identitet gikk på kostskole og ifølge skolekamerater var besatt av amerikansk baseball og actionfilmer med Jackie Chan.

Diktatorsønnen ble voktet døgnet rundt av den nordkoreanske ambassaden, der han også spiste alle måltider.

Først i 2010 dukket Kim Jong-un opp i offentligheten, da han plutselig ble utnevnt til firestjerners general og fikk flere andre viktige politiske og militære verv av sin slagrammede far.

Diabetes og hjertetrøbbel

Ifølge Kim Jong-ils tidligere kokk, japanske Kenji Fujimoto, var den unge mannen sin far opp av dage, og har også arvet hans helseproblemer som overvekt, diabetes og hjertetrøbbel.

Det første året etter farens død i 2011, kom det få nyheter fra Nord-Korea. Eksperter omtalte den unge Kim som læregutt og mente at landet i realiteten ble ledet av onkelen Jang Song-thaek. Det skulle det raskt bli slutt på.

I 2013 ble Jang Song-thaek og flere av hans nærmeste medarbeidere pågrepet, anklaget for korrupsjon og forræderi, og henrettet.

Atomvåpen

Under Kims ledelse har Nord-Korea side trappet opp sitt atomvåpenprogram og utviklet langtrekkende missiler, til USAs og resten av verdens store bekymring.

USA innførte sanksjoner mot Kim i 2016, offisielt på grunn av menneskerettsbrudd i Nord-Korea, men åpenbart som følge av det de anså for å være en økende militær trussel.

President Donald Trump beskrev først Kim som «en galning» og senere som «den lille rakettmannen».

Kim fyrte tilbake og kalte Trump «en senil gubbe», men etter hvert skulle forholdet endre seg. Etter at de to møttes i Singapore i juni 2018, ble tonen svært så hjertelig. Trump skrøt uhemmet av å ha gjort verden til et tryggere sted, men ble raskt innhentet av virkeligheten.

Resultatløst Trump-diplomati

Nord-Korea fortsatte våpenutviklingen og fastholdt kravet om amerikansk sanksjonslette, og det neste toppmøtet mellom de to ble en fiasko.

Noen måneder senere var de likevel tilsynelatende bestevenner igjen og møttes i Panmunjom på grensa mellom Nord- og Sør-Korea, før det igjen skar seg og ble utvekslet skjellsord.

Noen konkrete resultater har det ennå ikke kommet ut av forhandlingene mellom de to lederne, som begge framstår som heller uforutsigelige.

Halvbroren drept

Det mest forutsigelige med Kim så langt, er hans vilje til å rydde antatte motstandere av veien. Det fikk halvbroren Kim Yong-nam erfare, da han ble overfalt av to kvinner som sprutet nervegift i ansiktet på ham på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i februar 2017.

Kvinnene hevdet senere å ha blitt lurt av nordkoreanske etterretningsagenter til det de trodde var et TV-stunt, som for Kim Yong-nam endte med døden.

I ettertid kom det fram at han hadde hatt flere møter både med amerikansk og kinesisk etterretning, og at han derfor trolig ble sett på som en trussel av broren.

Lurer i kulissene

Hvem som skal videreføre familiedynastiet dersom Kim Jong-un går bort, er ikke kjent, men begge de to søsknene hans lurer i kulissene.

Kim Jong-chul lever et tilbaketrukket liv i Pyongyang, har vært å se på flere Eric Clapton-konserter i utlandet og er visstnok mest opptatt av å spille gitar.

Den 31 år gamle lillesøsteren Kim Yo-jong har fått plass i politbyrået, leder propagandadepartementet og har fulgt broren på utenlandsturer.

Ingen vil bli overrasket om en av dem overtar som leder i et av verdens mest lukkede land.

Rykteflom om Kim Jong-uns helsetilstand

Sør-Korea stiller spørsmål ved meldingene om at Nord-Koreas leder er svært syk etter å ha gjennomgått en hjerteoperasjon.

– Vi har ingen informasjon som kan bekrefte ryktene i enkelte medier om Kim Jong-uns helse, sier en talsmann for den sørkoreanske presidenten.

Sørkoreansk etterretning overvåker det meste som skjer i nabolandet, men har ikke registrert unormal aktivitet de siste dagene.

– Det er ikke registrert uvanlig utvikling i Nord-Korea, sier Kang Min-seok.

Diabetes og overvekt

Ryktene om Kims alvorlige helsetilstand begynte å svirre da han ikke markerte fødselsdagen til bestefaren 15. april, Nord-Koreas grunnlegger og mangeårige diktator Kim Il-sung.

Det har lenge vært kjent at Kim lider av overvekt, diabetes og hjerteproblemer, og spekulasjonene om helsetilstanden hans har vært mange.

Nordkoreanske avhoppere, som hevder å ha gode kontakter i hjemlandet, har opp gjennom årene vært ivrige ryktespredere, og vestlige medier har ofte vært lydhøre.

Uklar kilde

Det er ikke kjent hvem som er kilden til opplysningen om Kims angivelige hjerteoperasjon 12. april, men opplysningen ble viderebrakt av en anonym tjenestemann i Det hvite hus.

Tjenestemannen innrømmet imidlertid at opplysningen ikke er bekreftet og at det er vanskelig å fastslå hva som skjer i Nord-Korea.

– Vi vet ganske enkelt ikke, sier tjenestemannen, som ikke ønsket å si hvor opplysningen om de angivelige operasjonen og Kims helsetilstand kommer fra.

Nettavis korrigerte

Japan, som også følger utviklingen i Nord-Korea tett, har heller ikke gått god for opplysningene om Kims hjerteoperasjon og påfølgende komplikasjoner, som den sørkoreanske nettavisen Daily NK også meldte om.

Nettavisen, som blir drevet av avhoppere fra Nord-Korea, hevdet først å ha flere nordkoreanske kilder til sin historie, men korrigerte dette senere og medga at det var snakk om én kilde og at opplysningene ikke er bekreftet av andre.

Eksperter på Nord-Korea, blant dem Bruce Klingner ved Heritage Foundation i Washington, maner også til varsomhet.

– Gjennom årene har det vært mange falske rykter om helsen til Kim og hans far, så vi må nok bare vente og se, sier han.