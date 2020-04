annonse

20.mars ga justisminister Monica Mæland (H) en ny instruks til Utlendingsnemnda (UDI). Midt i corona-krisen prioriterer Mæland somaliere.

– Når vi begynte i justisdepartementet for kort tid siden lå det mange saker der til behandling, og dette var en av de sakene vi tok først, sier Mælands statssekretær Hilde Barstad (H) til TV 2.

Mæland setter en endelig strek over innvandringsminister Sylvi Listhaugs instruks fra 2016. Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim raser over den nye instruksen fra Mæland.

– Det er særdeles skuffende. Vi har en regjering som har sagt at de ikke skal myke opp, men dette er kanskje den største oppmykningen de har gjort etter at Frp gikk ut av regjering, og det synes jeg er veldig skuffende, sier Helgheim.

Det foretas ingen individuelle vurderinger. Alle sakene som ligger til behandling som angår somaliere, blir innvilget. Ifølge statssekretær Barstad er det av hensyn til at behandlingen av søknadene om oppholdstillatelse har tatt for lang tid.

– Ville aldri skjedd med FrP i regjering

– Nå er det sånn at Somalia er trygt, og de som har hatt opphold i Norge kan reise tilbake, og da burde det være fullt trykk på det. Dette er helt feil signaler å gi, og legger bort det arbeidet Frp gjorde da vi satt i regjering, sier Frps innvandringspolitiske talsmann til TV 2.

– Kunne dette ha skjedd hvis Frp fortsatt hadde hatt justisministeren?

– Nei, fordi det har vært veldig viktig for Frp å legge trykk på at de som ikke lenger har noen grunn til beskyttelse skal ut. Det er det vi har prøvd å få til, men det har vært vanskelig. Nå legger regjeringen bort alt på en finurlig måte ved å bruke noen rare betegnelser for hva som er trygt og ikke trygt, sier Helgheim.

Omstridt instruks

Det er ingen tvil om at instruksen Listhaug kom med i 2016 var omstridt. I rapporten «Et liv i usikkerhet» advarte Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) mot at mange somaliere fikk psykiske problemer på grunn av den uavklarte situasjonen. Det kunne føre til utrygghet, søvnproblemer, selvmordstanker og manglende konsentrasjon og motivasjon på skole og jobb.

I rapporten beskriver NOAS hva som skal til for at beskyttelsen skal opphøre:

«Flyktningkonvensjonen inneholder en «dobbeltgaranti» for at flyktningstatus skal kunne opphøre: For det første må forholdene som førte til at personen ble anerkjent som flyktning ha opphørt. I tillegg må flyktningens hjemland være i stand til å beskytte flyktningen. Det er statlige myndigheter i hjemlandet som må være i stand til å gi

denne beskyttelsen. Beskyttelse fra ikke-statlige aktører er ikke tilstrekkelig.»

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær for NOAS, og sier til TV2:

– Det har vært ekstremt vanskelig for mange. Dette har vært et eksempel på hvordan man ikke burde drive politikk.

Hun understreker at enkelte har mistet studieplasser, barnehageplasser og jobbmuligheter.

De som vil få saken sin henlagt etter Mælands nye instruks er somalierne som kom til Norge i perioden 2012 til 2014, og som søkte om permanent oppholdstillatelse før 27.3.2017.

Det er over 43.000 mennesker med somalisk bakgrunn i Norge. Sysselsettingsgraden er svært lav, en stor andel lever på statlige overføringer. Mange snakker ikke norsk, selv etter mange år i Norge. Den siste tiden har det dessuten vært fokus på at somaliere har blitt ekstra hardt rammet av coronaviruset.