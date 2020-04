annonse

Har sagt fra lenge, men til ingen nytte.

Leder Kristin Aga i Oslo politiforening skriver i Dagbladet om lovløsheten som brer seg i hovedstadens gater.

«Våre medlemmer som jobber ute i ordenstjeneste i Oslos gater har over tid meldt om at de er bekymret over utviklingen de ser. De opplever i større og større grad en maktesløshet med mer råhet på gata, flere våpen i omløp, flere yngre gjerningspersoner med stadig mindre respekt for politiet.»

Hun konstaterer at Oslo politiforening lenge har etterspurt politisk handling for hvordan samfunnet skal kunne ta oss av de svakeste i samfunnet på en bedre måte.

«I en hektisk hverdag hvor vi hele tiden får strammere budsjetter, vet vi at det har blitt langt færre synlige politi ute i Oslos gater. Nærpolitireformen som skulle gi oss et nærere politi, har et godt stykke igjen til å leve opp til sitt navn, kombinert med en budsjettsituasjon som heller ikke bidrar. Vi har lenge ropt et varsko på hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre.»

Hun viser til at det ikke finnes noen quick fix på problemene med rusmiljøer i gatene.

«Med mer synlig politi kunne man vært mer ute og gått i Oslos gater. Når det er få på jobb må man ha bilen lett tilgjengelig for å raskt kunne respondere når noe skjer. Det er virkeligheten. Vi ønsker oss alle et mer synlig politi, ikke minst er dette et strekt ønske fra dem som jobber ute i Oslos gater.

Løsningen på de utfordringene vi ser i Oslo, ligger ikke i å skylde på hverandre. Løsningen ligger i at alle de forskjellige instansene må ta ansvar for det som er deres ansvar, og at vi i fellesskap trekker i samme retning.