Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt tirsdag en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

Det opplyser Opec i en Twitter-melding samme kveld.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

På møtet skal det ifølge Reuters blant annet ha blitt diskutert å gjennomføre de avtalte produksjonskuttene umiddelbart, og ikke vente til mai.

Kort tid etter kom det melding om at prisen på amerikansk råolje for levering i juni hadde falt til under 10 dollar fatet. Nyheten kom etter en dramatisk dag i oljemarkedet mandag, da produsentene måtte betale opptil 40 dollar fatet for å kvitte seg med olje med levering i mai.

Også prisen på Nordsjøolje er påvirket, den ble tirsdag omsatt til under 20 dollar fatet.

Tvil om kutt

Opec og samarbeidslandene er blitt enige om å kutte produksjonen med litt under 10 millioner fat daglig. Det har så langt ikke ført til noe oppsving i prisen, og det er sterk tvil om kuttet er stort nok til å ha ønsket effekt.

Etterspørselen etter olje har falt kraftig som følge av tiltakene for å begrense koronapandemien. Samtidig er den amerikanske oljeproduksjonen fortsatt solid, til tross for at oljelagrene bare er uker unna å fylles helt opp.

– Bilen skyter fart. Markedskreftene vil påføre enda mer skade fram til vi treffer grunnfjellet eller viruset forsvinner, hva som enn skjer først, sier analytikeren Michael Tran i RBC Capital Markets til Financial Times.

Russland ikke med

Et bilde Opec har lagt ut på Twitter, ser ut til å vise representanter fra blant annet Nigeria, Irak og Venezuela, men det kom ingen offisiell bekreftelse på hvem som deltok på tirsdagens videomøte.

Algerie har for tiden presidentskapet i organisasjonen, og det var landets energiminister Mohamed Arkab som tok initiativet til møtet, opplyser Opec.

En talskvinne for Russlands energiminister Aleksander Novak sier Russland, som anses som leder blant landene i den samarbeidende gruppen Opec+, ikke var med.

I en uttalelse sier Novak at det ikke er grunn til å dramatisere markedssituasjonen.

– Landene i Opec+ følger situasjonen nøye og kan reagere med alle midler, sier han.

Håper på effekt

Opec sier ministrene på møtet gjentok sin støtte til «produksjonsjusteringen» som ble avtalt tidligere i april. Kuttet skal være på plass fra begynnelsen av mai.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) uttrykte tirsdag også håp om at Opec-kuttet kan virke positivt i markedet.

– Det er grunn til å håpe og tro at den avtalen som nå er inngått mellom landene i Opec+, i kombinasjon med at vi gradvis også vil få mer aktivitet i den globale økonomien etter hvert som smitteverntiltakene blir hevet, vil bidra til at prisen stabiliserer seg på sikt, sa hun.

Bru opplyste også at noen beslutning om et ensidig norsk produksjonskutt ennå ikke er tatt.