Over 2,5 millioner mennesker har fått påvist koronasmitte i verden, og for nærmere 172.000 har det endt med døden.

Nesten annenhver smittet, 45 prosent, befinner seg i Europa, mens rundt 32 prosent befinner seg i USA, viser en oversikt hos Worldometer , basert på tall fra de enkelte lands helsemyndigheter.

Tallet på døde nærmet seg tirsdag 172.000 og over 60 prosent av dødsfallene har funnet sted i Europa.

USA topper imidlertid lista med over 43.500 dødsfall, etterfulgt av Italia med drøyt 24.000, mens Spania har passert 21.000 og Frankrike 20.000.

Nærmere 660.000 av dem som har fått påvist smitte, er siden friskmeldt, men flere land oppgir ikke antall friskmeldinger.

USA har nå testet over 4 millioner for koronaviruset, mens Russland har testet over 2 millioner, Tyskland 1,7 millioner og Italia 1,4 millioner.

Svært få koronadødsfall er hittil registrert i en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, men der er også svært få testet for viruset.

Kroatia vurderer «turistkorridorer»

Kroatia ser på muligheten for å opprette «turistkorridorer» for tsjekkiske sommergjester for å hjelpe turistnæringen.

Det var tsjekkiske reiseoperatører som først tok til orde for en spesialordning for besøkende til Kroatia. Tanken er at personer som kan dokumentere at de ikke er smittet, kan reise dit i sommer. Nå diskuteres planene på øverste politiske hold, etter at statsminister Andrej Plenkovic i Kroatia og Andrej Babis i Tsjekkia ga sine turistministre tommelen opp.

– Vi har allerede snakket med tsjekkerne om at både de og vi skal komme med et forslag til løsning, sier den kroatiske turistministeren Gari Cappelli i et radiointervju. Han understreker at landet er avhengig av utenlandske turister.

I fjor kom rundt 20 millioner turister til Kroatia, 700. 000 av dem var tsjekkere. Næringen står for rundt 20 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dersom landene finner en løsning for årets turistsesong, kan den også bli utvidet til å gjelde østerrikere og ungarere som vil feriere ved havet.

Kroatiske helsemyndigheter har uttrykt bekymring og sier det ikke er aktuelt å tillate reisende fra land med flere koronasmittede enn Kroatia.