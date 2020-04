annonse

Nicolai Tangen har vært i hardt vær siden det ble kjent at han tok over jobben som sjef for Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet. Men Øystein Stray Spetalen går mot strømmen og hyller Tangen.

Nicolai Tangen ble ansatt som Oljefondets nye sjef tidligere i år. Han skapte først rabalder med sitt utspill om at han ønsket en arveavgift på 100 prosent. Tangen modererte senere uttalelsen, og påsto at det egentlig kun handlet om hvordan han ville oppdra sine egne barn.

VGs avsløringer om noe som ligner på en «smøretur» til Pennsylvania i USA, med en prislapp på 9 millioner kroner, og gjester som Torbjørn Røe Isaksen og Oljefondets avtroppende sjef Yngve Slyngstad skapte nok en gang reaksjoner. Norges Banks representantskap skal vurdere om alle regler ble fulgt da Nicolai Tangen fikk jobben.

20. april kom nye avsløringer i saken, da Dagens Næringsliv offentliggjorde en epost Tangen sendte til Slyngstad, hvor han omtrent ber om hjelp til å få den ettertraktede jobben som forvalter av vår oljeformue.

«Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Nbim blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?», skev Tangen i en epost til Slyngstad 6. januar 2020.

Anklager og antydninger om internasjonal korrupsjon og at «noen har snakket sammen» preger også Pål Steigans innlegg om saken, hvor Steigan spør om Tangen er en trojansk hest.

Tidligere har Resett skrevet flere saker om den såkalte kunstsilosaken i Kristiansand, som av mange oppfattes som en lokal og nasjonal skandale hvor Tangen har lurt lokale og nasjonale politikere til å betale flere hundre millioner kroner for å oppbevare, sikre og stille ut kunst som Nicolai Tangen eier privat.

Får støtte av Spetalen

Øystein Stray Spetalen er kjent som en av Norges dyktigste investorer. Milliardæren går mot strømmen, og gir Tangen støtte.

– Jeg kjenner Tangen som en ekstremt dyktig fyr. Han er en mann det er viktig for Norge å ta vare på. Han er usedvanlig analytisk, har brede allmennkunnskaper og har gode verdier, sier Spetalens til Børsen.no.

Spetalen mener bråket rundt ansettelsen av Tangen er storm i et vannglass:

– Her har vi en mann som ønsker å bruke sine egne penger på et bra faglig seminar med noen kulturelle innslag. So what om noen av deltakerne ikke har betalt selv. Det er i så fall deres problem, ikke Tangens.

Spetalen konfronteres med at superstjernen Sting sto for et av de kulturelle innslagene.

– Vet du, jeg har samme forhold til musikk som Elton John har til damer. Jeg kan ikke noe om Sting. Men om Tangen ønsker å bruke sine private penger på noe sånt, så ser jeg ikke noe galt i det, parerer Spetalen.

Champions League

Spetalen er kjent for å komme med nokså hard kritikk i alle retninger, og beskrev i januar Erna Solberg for en «katastrofe» som statsminister, og spådde i mars at hun ville være ferdig som statsminister om seks måneder.

Men Spetalen er svært begeistret for den nye sjefen for Oljefondet:

– Vi kunne neppe fått en bedre arvtaker etter Knut Kjær og Yngve Slyngstad som leder av Oljefondet. Her snakker vi ikke Tippeligaen. Vi snakker sluttspillet i Champions League. Og Tangen er ingen jålebukk. Han er hel ved. Det er ikke noe tull med ham.

Spetalen har samarbeidet med Tangen i et prosjekt for 20 år siden, og sier han aldri har jobbet med en så krevende investor. Han forventer samme profesjonelle innstilling når Tangen skal forvalte vår oljeformue:

– Det er store verdier på spill i forvaltningen av oljefondet. Tangen vil ikke sløse bort et øre på tull. Han er hundre prosent ren (…) Jeg ble veldig overrasket over at Tangen ville ha den jobben. Han hadde alle muligheter til å leve et godt liv, men velger offentlighet, ansvar og publisitet. Men han har vel lyst til å gjøre en god jobb, og det står det respekt av.

Øystein Stray Spetalen var tidligere aksjonær i Resett AS.