Tiltakene mot koronaviruset gjør at Politihøgskolen avlyser de fysiske testene ved årets opptak av politistudenter.

– Høgskolen gjennomfører årets opptak i tråd med gjeldende smittevernhensyn. Vi skulle selvsagt ønsket et opptak der søkerne viser at de oppfyller våre fysiske opptakskrav, før et eventuelt tilbud om studieplass, sier Anders Tveit Lundemo, fungerende seksjonsleder for Opptak og Rekruttering ved Politihøgskolen, i en pressemelding.

For å komme inn på politiutdanningen må man bestå en rekke fysiske krav. Studentene skal blant annet ta kroppshev i bom, benkpress og bestå ulike svømmetester. Tidligere år har mellom 12 og 15 prosent av antallet som ble innkalt, ikke bestått de fysiske testene.

Etter det NTB forstår er det at gymsalene og svømmehallene, der testene gjennomføres, nå er stengt av smittevernhensyn, hovedårsaken til at testene avlyses.

– Karakterer – og da konkurransepoeng – har stor betydning ved opptak også til Politihøgskolen, og vil kanskje kunne få noe større betydning i år siden de fysiske opptakskravene utgår. Men det er altså ikke mulig å iverksette fysiske tester slik situasjonen er nå, sier Lundemo.

Han understreker samtidig at studentene som kommer inn på politistudiet, fremdeles vil møte fysiske krav i utdanningen, og at kravene i de fysiske fagene ikke vil bli endret.

3.459 personer søkte politiutdanning til om lag 400 plasser innen fristen 1. mars.

