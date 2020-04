annonse

Reportere uten grenser (RSF) oppfordrer alle til å vokte seg for den globale desinformasjonskampanjen om coronaviruset som Beijing har orkestrert helt siden starten av pandemien.

RSF skriver at kampanjen er utformet for å stilne kritikerne som gir Beijing ansvaret for spredningen av viruset, som sier at kinesiske myndigheter sensurerte tidlige advarsler om utbruddet, som forsinket de globale offentlige helsetiltakene som var nødvendige for å effektivt bekjempe viruset.

«Den ytterste årvåkenhet er nødvendig, fordi det kinesiske regimet har utviklet sitt internasjonale propagandaapparat i årevis», skriver RSF, og viser til en rapport med tittelen «Kinas forfølgelse av en ny verdensmedieorden», utgitt av organisasjonen i mars 2019.

– Under påskudd av å rette opp feilinformasjon om coronaviruset, pumper Beijing ut løgner og unøyaktigheter som er utformet for å diskreditere journalisters arbeid, samt å så tvil om hva de rapporterer, sier Cédric Alviani, sjef for RSFs Øst-Asia-kontor.

– Det er viktig at publikum ikke lar seg overbevise av den kinesiske propagandaen og stoler på rapportering fra medier som respekterer journalistiske prinsipper, la han til.

Tiltak

RSF viser til flere eksempler på kinesisk propaganda.

Kinesiske tjenestepersoner har blant annet antydet at det kan ha vært den amerikanske hæren som «brakte epidemien til Wuhan», og at coronaviruset kan ha «sirkulert i deler av Italia før legene var klar over utbruddet i Kina.»

I slutten av mars forvrengte også den statseide mediekanalen China Global Television Network uttalelser fra lederen for et italiensk farmakologisk forskningsinstitutt, Giuseppe Remuzzi, slik at det virket som at han hadde sagt at coronavirusepidemien i Italia hadde begynt en måned før utbruddet i Kina.

RSF skriver også at «Kinas ambassadører og propagandavisen Global Times har ført et korstog mot vestlige journalister, og anklaget dem for å systematisk ‘lyve’ for å skylde på Kina for pandemien.»

Protester

Myndighetene i flere vestlige land har protestert mot de kinesiske påstandene.

13. mars innkalte det amerikanske utenriksdepartementet den kinesiske ambassadøren i Washington for å komme til bunns i hvorfor to representanter for det kinesiske utenriksdepartement, Zhao Linjian og Hua Chunying, hadde antydet at coronaviruset hadde sin opprinnelse i USA.

14. april ble Kinas ambassadør til Frankrike, Lu Shaye, innkalt av det franske utenriksdepartementet på grunn av et innlegg på ambassadens nettsted og Twitter-konto, som svertet franske helsemyndigheters respons på pandemien.

Kina er rangert som 177 av 180 land ifølge RSFs World Press Freedom Index.