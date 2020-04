annonse

Det har brutt ut åpen konflikt mellom arrangøren av Tokyo-OL og Den internasjonale olympiske komité (IOC) om hvem som skal betale for utsettelsen av lekene.

Tokyo-talsmann Masa Takaya sier at organisasjonskomiteen har bedt IOC om å fjerne fra sitt nettsted en uttalelse om at Japans statsminister Shinzo Abe har lovet at Japan vil ta på seg det meste av merkostnaden ved å utsette lekene ett år til 2021.

Japanske medier anslår at utsettelsen som følge av viruspandemien vil medføre ekstra utgifter på 20 toil 60 milliarder kroner. Ingen har så langt lagt fram et offisielt kostnadsanslag, men organisasjonskomiteens leder Toshiro Muto har sagt at merutgiftene blir «massive».

– Det er ikke passende at statsministerens navn knyttes til en slik uttalelse, sa Takaya i en videopressekonferanse tirsdag.

De aller fleste spørsmålene var knyttet til IOCs uttalelse og hva det vil koste Japan.

Endret teksten

IOC-uttalelsen var del av en side med «hyppig stilte spørsmål om Tokyo-OL 2020». Der sto det at «Abe gikk med på at Japan skal fortsette å dekke alle utgifter landet tok på seg i den opprinnelige avtalen om leker i 2020, og IOC vil fortsette å dekke sin andel».

Etter klagen fra Tokyo-arrangøren har IOC fjernet Abes navn og setningen om Japans økonomiske forpliktelse. I den nye versjonen står det «Japans myndigheter har gjentatt at de er rede til å oppfylle sitt ansvar for at lekene blir en suksess».

IOC-president Thomas Bach uttalte for 10 dager siden i et intervju med den tyske avisen Die Welt nesten det samme som sto i den opprinnelige meldingen, at Japan fortsatt skal påta seg de utgiftene landet forpliktet seg til da vertsavtalen ble undertegnet i 2013.

Abes talsmann Yoshihide Suga sa tirsdag at man ikke har inngått noen avtale vedrørende merutgiftene.

Dyre leker

Offisielt var budsjettet for lekene 12,6 milliarder dollar (133 milliarder kroner), men ifølge en offentlig rapport ville den faktiske kostnaden blitt minst dobbelt så høy selv om lekene ikke var blitt utsatt.

Både John Coates, som leder koordineringskomiteen for Tokyo-lekene, og Bach har uttalt at IOC vil tape flere hundre millioner dollar på utsettelsen, men det meste av dette er økte tilskudd til nasjonale olympiske komiteer, ikke direkte kostnader knyttet til utsettelsen.

Takaya ville ikke kommentere uttalelser fra smitteeksperter som tviler på at virussituasjonen vil tillate at Tokyo-lekene kan avholdes selv etter ett års utsettelse.

– Vi kommenterer ikke spekulasjoner. De nye datoene er på plass, og organisasjonskomiteen og alle andre involverte jobber med å avvikle lekene i dette tidsrommet, sa han.